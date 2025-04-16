Konya’da Bir İlginç Olay: Ölmeden Selası Verilen Vatandaşı Yakınları “Hortlak” Zannetmiş

Mahallede kendi selasının verildiğini anlatan Uğur Şan, “Ben ölmedim, ayaktayım. Kahrolsun o düşman beni öldüremedi. Benim annem babam hasta kalp hastası. Komşularım ayaklandı geldi evimize, öldü diye hepsi ayaklandı buraya geldiler. Çıktım ‘ben ölmedim' diye şaşırdılar. Hortlak görmüş gibi hepsi geriye kaçtı. Ben hortlamadım arkadaşlar, ölmedim' ifadelerini kullandı.