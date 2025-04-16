Konya’da Bir İlginç Olay: Ölmeden Selası Verilen Vatandaşı Yakınları “Hortlak” Zannetmiş
Konya’da 28 yaşındaki Uğur Şan için aralarında husumet bulunan kişiler tarafından camiden sela okutturuldu. Şan’ın öldüğünü sanarak evlerine gelen komşuları ve akrabaları ise karşılarında Uğur Şan’ı görünce korktu.
Hakkında ölmeden sela verilen Uğur Şan, “Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. ‘Ben ölmedim' diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı' dedi.
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Konya’nın Meram ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
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“Yakınlarım beni görünce hortlak görmüş gibi kaçtı”
Babaannesi de selayı duyunca fenalık geçirmiş.
Ölmeden selası verilen Uğur Şan’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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