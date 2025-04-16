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Konya’da Bir İlginç Olay: Ölmeden Selası Verilen Vatandaşı Yakınları “Hortlak” Zannetmiş

Konya’da Bir İlginç Olay: Ölmeden Selası Verilen Vatandaşı Yakınları “Hortlak” Zannetmiş

Konya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 14:16

Konya’da 28 yaşındaki Uğur Şan için aralarında husumet bulunan kişiler tarafından camiden sela okutturuldu. Şan’ın öldüğünü sanarak evlerine gelen komşuları ve akrabaları ise karşılarında Uğur Şan’ı görünce korktu.

Hakkında ölmeden sela verilen Uğur Şan, “Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. ‘Ben ölmedim' diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı' dedi.

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Konya’nın Meram ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Konya’nın Meram ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Ramazan Bahçeci Camisine gelen 13-14 yaşlarındaki iki çocuk, cami imamına kağıt vererek yakınlarının öldüğünü söyledi. Cami imamı ise 28 yaşındaki Uğur Şan'ın vefat ettiğini sanarak sela okudu.

Sela ile beraber ismi duyan yakınları ve mahalle sakinleri Uğur Şan'ın evine gitti. Evinin önündeki kalabalığı görünce yanlarına gelen Şan'ı gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Uğur Şan’ın polise giderek şikayetçi olması sonrasında 13 yaşındaki A.T. ve 14 yaşındaki Y.K. yakalandı. İfadeleri alınan çocuklar haklarında işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.

“Yakınlarım beni görünce hortlak görmüş gibi kaçtı”

“Yakınlarım beni görünce hortlak görmüş gibi kaçtı”

Mahallede kendi selasının verildiğini anlatan Uğur Şan, “Ben ölmedim, ayaktayım. Kahrolsun o düşman beni öldüremedi. Benim annem babam hasta kalp hastası. Komşularım ayaklandı geldi evimize, öldü diye hepsi ayaklandı buraya geldiler. Çıktım ‘ben ölmedim' diye şaşırdılar. Hortlak görmüş gibi hepsi geriye kaçtı. Ben hortlamadım arkadaşlar, ölmedim' ifadelerini kullandı.

Babaannesi de selayı duyunca fenalık geçirmiş.

Babaannesi de selayı duyunca fenalık geçirmiş.

Torunu Uğur Şan'ın selasını duyarak fenalık geçiren babaanne Fatma Şan, 'Olay günü saat 1 buçuk veya 2 aralarıydı. Oturuyorduk, biz yabancı zannettik. Haydar oğlu Uğur Şan vefat etmiş deyince benim huzurum gitti, benim orada kalbim sıkıştı, ölecektim, suyla ayılttılar beni. Evladım, Haydar oğlu Uğur Şan ölmüş deyince dişim kilitlendi, kalp hastasıyım, benim çoluğum çocuğum yüzüme su döktü, beni ayılttı. Ben sonuna kadar davacıyım' diye konuştu.

Ölmeden selası verilen Uğur Şan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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