İsmail Küçükkaya’nın Özgür Özel İddiası: “Sonbaharda Erken Seçim Olmazsa Sürpriz Şok Edici Bir Şey Yapacağım”

İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinde CHP liderinin kendisine söylediklerinden bahsetti. Küçükkaya’nın iddiasına göre, Özgür Özel eğer sonbahara kadar erken seçim kararı alınmazsa şok edici bir hamle yapacağını söylemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bunun üzerine bazı şeyleri bildiğini ancak parti hiyerarşisi için açıklamanın genel başkandan gelmesi gerektiğini söyledi.