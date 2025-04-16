İsmail Küçükkaya’nın Özgür Özel İddiası: “Sonbaharda Erken Seçim Olmazsa Sürpriz Şok Edici Bir Şey Yapacağım”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında hem İmamoğlu’na özgürlük hem de erken seçim için imza kampanyası başlatmıştı.
Halk TV’den gazeteci İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinde Özel’in, “Eğer AKP sonbahara kadar erkem seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım” ifadelerini kullandığını söyledi.
Programda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Konu ile ilgili bazı şeyler biliyorum ama bu konuda sayın genel başkanımızın açıklamasını beklememiz gerekiyor” dedi.
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CHP İl Başkanı Özgür Çelik bu sabah saatlerinde Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu.
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İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinden bahsetti.
İsmail Küçükkaya'nın açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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