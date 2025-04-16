onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsmail Küçükkaya’nın Özgür Özel İddiası: “Sonbaharda Erken Seçim Olmazsa Sürpriz Şok Edici Bir Şey Yapacağım”

İsmail Küçükkaya’nın Özgür Özel İddiası: “Sonbaharda Erken Seçim Olmazsa Sürpriz Şok Edici Bir Şey Yapacağım”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 13:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında hem İmamoğlu’na özgürlük hem de erken seçim için imza kampanyası başlatmıştı.

Halk TV’den gazeteci İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinde Özel’in, “Eğer AKP sonbahara kadar erkem seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım” ifadelerini kullandığını söyledi.

Programda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Konu ile ilgili bazı şeyler biliyorum ama bu konuda sayın genel başkanımızın açıklamasını beklememiz gerekiyor” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP İl Başkanı Özgür Çelik bu sabah saatlerinde Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik bu sabah saatlerinde Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu.

Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında partinin her hafta içi İstanbul’un bir ilçesinde eylem düzenleyeceğini hatırlatarak, “Bu haftaki eylemimi için herkesi Beylikdüzü’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinden bahsetti.

İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinden bahsetti.

İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesinde CHP liderinin kendisine söylediklerinden bahsetti. Küçükkaya’nın iddiasına göre, Özgür Özel eğer sonbahara kadar erken seçim kararı alınmazsa şok edici bir hamle yapacağını söylemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bunun üzerine bazı şeyleri bildiğini ancak parti hiyerarşisi için açıklamanın genel başkandan gelmesi gerektiğini söyledi.

İsmail Küçükkaya'nın açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın