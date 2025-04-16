Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: “Hastamız Çok Kritik Pozisyonda”
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Kalpte bulunan aort damarının yırtıldığı ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Önder’in kalbinin iki kez durduğu ve sonrasında yapılan masajla yeniden çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.
Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatını yapan ekipte bulunan doktorların yaptığı açıklamada, “Hastamızın durumu çok kritik. Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.
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Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 12 saatlik ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde alınmıştı.
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“Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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