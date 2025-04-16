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Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: “Hastamız Çok Kritik Pozisyonda”

Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: “Hastamız Çok Kritik Pozisyonda”

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 12:25

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kalpte bulunan aort damarının yırtıldığı ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Önder’in kalbinin iki kez durduğu ve sonrasında yapılan masajla yeniden çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatını yapan ekipte bulunan doktorların yaptığı açıklamada, “Hastamızın durumu çok kritik. Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.

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Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 12 saatlik ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 12 saatlik ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat edildiği İstanbul’daki özel bir hastanede doktorlar basın toplantısı düzenlendi.

Önder’in ameliyatının kalp-damar cerrahideki en kritik operasyonlardan biri olduğunu söyleyen doktor, “Sırrı bey evine gelen acil müdahale ekiplerine durumu söyledikten sonra yere yığılmış. Aort damarının yırtılmasıyla beraber kalp krizi de geçirmiş. İki kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil”

“Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil”

Hastane önünde açıklamalarda bulunan kalp-damar cerrahi uzmanı doktor, “Hastamızın durumu gerçekten çok kritik. Durumu ile ilgili uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil. Anlık olarak gelişmelerini takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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