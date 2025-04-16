Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: “Hastamız Çok Kritik Pozisyonda”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kalpte bulunan aort damarının yırtıldığı ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Önder’in kalbinin iki kez durduğu ve sonrasında yapılan masajla yeniden çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatını yapan ekipte bulunan doktorların yaptığı açıklamada, “Hastamızın durumu çok kritik. Uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.