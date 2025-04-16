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Teoman, Hayati Tehlikesi Devam Eden Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: “Ölme Sırrı Abi”

Teoman, Hayati Tehlikesi Devam Eden Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: “Ölme Sırrı Abi”

Sırrı Süreyya Önder
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2025 - 12:00

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder’e şarkıcı Teoman’dan destek mesajı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapa Teoman, “Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni” dedi.

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Kalp rahatsızlığı sonrasında 12 saat süren ameliyata giren Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı sonrasında 12 saat süren ameliyata giren Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor.

Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 10.5 saat süren ameliyatı tamamlandı, Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda ünitesinde müşahede altına alındı. 

Ameliyat sonrası hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder için yaptığı paylaşım da "Ölme Sırrı Abi" dedi.

Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder için yaptığı paylaşım da "Ölme Sırrı Abi" dedi.

'Sırrı Abi.

Eğer ölürsen,

İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi.

Ölme Sırrı Abi.

Benimle yine dalga geç.

Güldür beni'

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Teoman paylaşımını X hesabından da yaptı.

Teoman paylaşımını X hesabından da yaptı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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