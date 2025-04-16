Teoman, Hayati Tehlikesi Devam Eden Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: “Ölme Sırrı Abi”
Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder’e şarkıcı Teoman’dan destek mesajı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapa Teoman, “Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni” dedi.
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Kalp rahatsızlığı sonrasında 12 saat süren ameliyata giren Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor.
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Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder için yaptığı paylaşım da "Ölme Sırrı Abi" dedi.
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Teoman paylaşımını X hesabından da yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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