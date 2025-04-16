Sırrı Süreyya Önder Sağlık Durumunu Kendi Anlatmıştı: “Emr-i Hak Vaki Olsa Gözüm Açık Gitmez”

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aort damasının yırtıldığı öğrenilmişti. Gece 23:30'da başlayan zorlu ameliyat sabah saat 10:00'da bitti.
Yaşadığı bazı sağlık sorunları da olduğunu bilinen Sırrı Süreyya Önder, kısa bir süre önce Haber Türk'te katıldığı programda sağlık durumuna yönelik yaptığı açıklamalarda 'Hastane servislerinde epey bir dolaştım, bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz' demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sırrı Süreyya Önder'in Mehmet Akif Ersoy'un programında yaptığı açıklamalar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın