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Armağan Çağlayan, Hayati Riski Süren Sırrı Süreyya Önder'e Hakaret Edenlere Tepki Gösterdi

Armağan Çağlayan, Hayati Riski Süren Sırrı Süreyya Önder'e Hakaret Edenlere Tepki Gösterdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 13:13

Rahatsızlanarak acil müşahade altına alınan Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Önder'in hayati tehlikesi sürerken sosyal medyada hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapılmaya başladı. Armağan Çağlayan, Volkan Konak'ın ölümünün ardından sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Çatalca Müftüsü üzerinden hakaret edenlere tepki gösterdi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu ameliyata alındı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu ameliyata alındı.

12 saat ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili doktorlar açıklamada bulundu. Önder'in kalp-damar cerrahisindeki en kritik operasyonlardan birini geçirdiğini söyleyen doktoru, “Sırrı bey evine gelen acil müdahale ekiplerine durumu söyledikten sonra yere yığılmış. Aort damarının yırtılmasıyla beraber kalp krizi de geçirmiş. İki kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı” ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayati riskinin devam ettiği açıklandı.

Armağan Çağlayan, Önder hakkında yapılan hakaret içerikli yorum ve paylaşımlara Çatalca Müftüsü üzerinden tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan, Önder hakkında yapılan hakaret içerikli yorum ve paylaşımlara Çatalca Müftüsü üzerinden tepki gösterdi.

Volkan Konak'ın ölümünün ardından 'Sahnede gebermiş.' diyen Çatalca Müftüsü büyük tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Armağan Çağlayan, sosyal medyada Sırrı Süreyya Önder hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve hakaretlerle ilgili olarak tepki gösterdi.

Çağlayan, yaptığı paylaşımda "bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?" dedi.

Çağlayan, yaptığı paylaşımda "bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?" dedi.
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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