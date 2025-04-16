Bazıları Şaka Gibi: Dünyada Var Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tuhaf Yasa
Yasalar genelde toplumsal düzeni sağlamak için yazılır ama bazen öyle kurallar çıkıyor ki insan ister istemez gerçek mi bu diye düşünmeden duramıyor. Dünyanın dört bir yanında, farklı kültürel değerlerin etkisiyle ortaya çıkmış öyle garip yasalar var ki insanın aklını başından alıyor. Üstelik bazıları hala yürürlükte, yani komik gelse de gerçek hayatta bir karşılığı var. Kimi tavuklara yol vermeyi yasaklıyor, kimi ise gülümsemeyi zorunlu kılıyor. Buyurun, sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecek o tuhaf kuralların dünyasına birlikte dalalım.
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1. Bir somonu "şüpheli biçimde" tutmak, İngiltere’de sizi iki yıla kadar hapse sokabilir.
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2. Amerika, Georgia’da tavuğunuzun yola çıkmasına izin verirseniz ceza yiyebilirsiniz.
3. Avustralya’da bir zamanlar ampul değiştirmek bile ruhsat gerektiriyordu.
4. İtalya’nın Milano kentinde gülümsememek, ciddi bir mesele sayılıyor.
5. Florida’da Perşembe akşamı saat 6’dan sonra gaz çıkarmak yasak.
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6. Kanada’da radyoda fazla yabancı müzik çalamazsınız.
7. İtalya’nın Torino şehrinde köpeğini gezdirmeyenlere ceza var.
8. İskoçya’da birinin kapısını çalıp "Tuvaleti kullanabilir miyim?" derseniz, hayır diyemez.
9. Samoa’da eşinizin doğum gününü unutmak suç olabilir.
10. Fransa’da ölecekseniz, önce mezar yeri satın almak zorundasınız.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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