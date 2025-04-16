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Bazıları Şaka Gibi: Dünyada Var Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tuhaf Yasa

Bazıları Şaka Gibi: Dünyada Var Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tuhaf Yasa

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 14:08

Yasalar genelde toplumsal düzeni sağlamak için yazılır ama bazen öyle kurallar çıkıyor ki insan ister istemez gerçek mi bu diye düşünmeden duramıyor. Dünyanın dört bir yanında, farklı kültürel değerlerin etkisiyle ortaya çıkmış öyle garip yasalar var ki insanın aklını başından alıyor. Üstelik bazıları hala yürürlükte, yani komik gelse de gerçek hayatta bir karşılığı var. Kimi tavuklara yol vermeyi yasaklıyor, kimi ise gülümsemeyi zorunlu kılıyor. Buyurun, sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecek o tuhaf kuralların dünyasına birlikte dalalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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1. Bir somonu "şüpheli biçimde" tutmak, İngiltere’de sizi iki yıla kadar hapse sokabilir.

1. Bir somonu "şüpheli biçimde" tutmak, İngiltere’de sizi iki yıla kadar hapse sokabilir.

Salmon Act 1986’ya göre, eğer elinizdeki somonun kaçak avlandığını düşünüyor ya da bunu makul bir şekilde varsayabiliyorsanız, onu tutmanız suç sayılıyor. Yani ortada bir somon varsa, şüpheli görünme kısmı ciddi şekilde önem taşıyor. 

Kanun ilk bakışta absürt gelse de kaçak balıkçılıkla mücadele kapsamında oluşturulmuş. Gerçi hala bir devlet yetkilisinin 'Bu somon yasal mı?' diye kontrol ettiğini hayal etmek biraz zor. Yine de dikkatli olmakta fayda var çünkü maksimum ceza, iki yıl hapis.

2. Amerika, Georgia’da tavuğunuzun yola çıkmasına izin verirseniz ceza yiyebilirsiniz.

2. Amerika, Georgia’da tavuğunuzun yola çıkmasına izin verirseniz ceza yiyebilirsiniz.

Quitman kentinde tavuklar başıboş dolaşamaz, hele ki başkasının arazisine izinsiz girerse işte o zaman iş ciddileşir. Bu yasa, sahiplerin tavuklarını kontrol altında tutmasını zorunlu kılıyor. Hatta Gainesville’de tavuk kutsal bir lezzet olarak tanımlandığı için, elle yenmesi yasal bir gelenek haline gelmiş.

3. Avustralya’da bir zamanlar ampul değiştirmek bile ruhsat gerektiriyordu.

3. Avustralya’da bir zamanlar ampul değiştirmek bile ruhsat gerektiriyordu.

Victoria eyaletinde 1998 yılında yürürlüğe giren bir yasaya göre, elektrikçiden başka birinin ampul değiştirmesi yasa dışıydı. Bir ampul değiştirdiniz diye 10 Avustralya doları ceza alabilirdiniz. Neyse ki bu yasa sonradan güncellendi ve ampul değiştirmek özel olarak bu kapsamdan çıkarıldı. Ancak yine de 'Elektrik işinden anlamıyorsan, elini sürme' mantığı hala geçerli.

4. İtalya’nın Milano kentinde gülümsememek, ciddi bir mesele sayılıyor.

Milano’da hala yürürlükte olan tarihi bir yönetmeliğe göre, halka açık yerlerde gülümsemek zorunlu. Tek istisna; cenazeler, hastaneler ve hasta yakınlarının yanında olunan durumlar. Bu kuralın temelleri, Avusturya-Macaristan döneminden kalma. Kural ilk bakışta komik gibi görünse de şehirde pozitif bir atmosfer yaratmak amacı taşıdığı söyleniyor. Yani surat asmaya hakkınız yok, ceza sizi bekliyor olabilir...

5. Florida’da Perşembe akşamı saat 6’dan sonra gaz çıkarmak yasak.

Bu yasa gerçek mi, şehir efsanesi mi hala tartışmalı ama uzun yıllardır 'toplumun huzurunu kaçırma' gibi geniş bir tanımın içine girdiği söyleniyor. 1800’lü yıllardan kalma olduğu düşünülen bu kural, neredeyse kimse tarafından uygulanmamış. 

Yine de hukuki metinlerde yer alan 'ahlakı bozmak' ya da 'toplumu rahatsız etmek' gibi ifadeler, bu yasağın teknik olarak hala geçerli olabileceğini düşündürüyor. Tabii kimin neyi rahatsız edici bulduğu ayrı bir tartışma konusu.

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6. Kanada’da radyoda fazla yabancı müzik çalamazsınız.

Kanada’da radyo istasyonlarının %35 oranında Kanadalı sanatçılara yer vermesi zorunlu. Özellikle iş saatlerinde bu oran daha da önem kazanıyor. CBC gibi büyük yayıncılar ise çıtayı daha da yükseltiyor ve yayınlarının yarısından fazlasını tamamen yerel sanatçılara ayırıyor.

7. İtalya’nın Torino şehrinde köpeğini gezdirmeyenlere ceza var.

Hayvan hakları konusunda oldukça hassas olan Torino Belediyesi, köpeklerin günde en az üç kez gezdirilmesini zorunlu kılıyor. Bu kurala uymayan sahipler, 500 euroya kadar ceza alabiliyor. 

Uygulamada ise komşuların şikayetleri büyük önem taşıyor. Aynı şehirde balıkların plastik poşetlerde hediye olarak verilmesi bile yasak. Yani hayvan refahı sadece iyi niyet değil, ciddi bir kural meselesi.

8. İskoçya’da birinin kapısını çalıp "Tuvaleti kullanabilir miyim?" derseniz, hayır diyemez.

8. İskoçya’da birinin kapısını çalıp "Tuvaleti kullanabilir miyim?" derseniz, hayır diyemez.

İskoçya’da eski bir gelenekten gelen bu yasa, ev sahiplerinin tuvaletini kullanmak isteyen birine izin vermesini zorunlu kılıyor. Modern anlamda çok uygulanmasa da hala teknik olarak geçerliliğini koruyor. Misafirperverliğin yasal hali gibi düşünebilirsiniz. Yine de uygulamada ne kadar işe yarar, orası biraz şansa kalmış.

9. Samoa’da eşinizin doğum gününü unutmak suç olabilir.

9. Samoa’da eşinizin doğum gününü unutmak suç olabilir.

Eğer evliyseniz ve eşinizin doğum gününü hatırlamadıysanız, bu sadece evlilik krizine değil, yasal sorunlara da yol açabilir. Tam olarak nasıl bir ceza uygulanacağı belli olmasa da ilk seferde uyarı alınabileceği söyleniyor.

10. Fransa’da ölecekseniz, önce mezar yeri satın almak zorundasınız.

10. Fransa’da ölecekseniz, önce mezar yeri satın almak zorundasınız.

Sarpourenx kasabasının belediye başkanı, şehirdeki mezarlık alanı dolduğu için yeni bir yasa çıkardı: Mezarlık yeri almadan ölmek yasak... Elbette bu yasa, biraz protesto niteliği taşıyor ama teknik olarak yürürlükte. Yani ölümünüz bile kurallara uygun olmalı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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