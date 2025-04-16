Bazıları Şaka Gibi: Dünyada Var Olduğuna İnanamayacağınız 10 Tuhaf Yasa

Salmon Act 1986’ya göre, eğer elinizdeki somonun kaçak avlandığını düşünüyor ya da bunu makul bir şekilde varsayabiliyorsanız, onu tutmanız suç sayılıyor. Yani ortada bir somon varsa, şüpheli görünme kısmı ciddi şekilde önem taşıyor.

Kanun ilk bakışta absürt gelse de kaçak balıkçılıkla mücadele kapsamında oluşturulmuş. Gerçi hala bir devlet yetkilisinin 'Bu somon yasal mı?' diye kontrol ettiğini hayal etmek biraz zor. Yine de dikkatli olmakta fayda var çünkü maksimum ceza, iki yıl hapis.