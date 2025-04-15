Yapay Zekaya Sorduk: Kredi Skorunu Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Günümüzde kredi skoru, finansal hayatımızın en kritik göstergelerinden biri. Daha iyi faiz oranlarıyla kredi çekmek, kredi kartı limitlerini yükseltmek veya konut kredisi almak için bankalar kredi skoruna büyük önem veriyor. Peki, kredi notunu artırmak için hangi adımları atmak gerekiyor? Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk ve işte verdiği öneriler! 👇