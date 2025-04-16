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Türk Bir Kadın İlk Kez Ayran İçen Brezilyalı Arkadaşlarının Tepkilerini Paylaştı

Türk Bir Kadın İlk Kez Ayran İçen Brezilyalı Arkadaşlarının Tepkilerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 14:07

İçerik Devam Ediyor

Yaşadığımız kültür, büyüdüğümüz ortam damak tadımızı etkileyen en önemli unsurlardan. Tabii bizim alışkın olduğumuz tatlar, ayıla bayıla tükettiğimiz lezzetler de başkalarına tuhaf gelebiliyor. Büyük küçük herkesin tükettiği yerli içeceklerimizden ayran ise yurt dışında yemeklerimiz kadar popüler değil. Bir Türk de Brezilyalılara ayran tattırdı. Tepkileri paylaştı.

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Tepkiler şöyle 📹

Yorumlarda ise öfke hakim;

Yorumlarda ise öfke hakim;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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