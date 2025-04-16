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Ödev Yapmayan Çocuğunu Korkutmak İçin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Aradı

Ödev Yapmayan Çocuğunu Korkutmak İçin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Aradı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 13:22

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112 Acil Çağrı kritik anlarda ilgili yetkililere ve hizmetlere ulaşmamızı sağlayan bir çağrı merkezi. Ancak çalışanlar gereksiz aramalardan, yanlış ihbarlardan şikayetçi ve bu aramalar sadece çalışanların iş yapmasını engellemiyor, aynı zamanda önemli sorunları olan vatandaşın da işini geciktiriyor. Geçtiğimiz gün 112'yi arayan bir vatandaşın yaptığı istek pes artık dedirtti.

Kaynak: TRT Haber

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Vatandaş ders çalışmayan oğlunun korkutmak için polisin bağlanmasını talep etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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