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Aşkım Kapışmak’tan "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Diyen Evrim Alasya'ya Sert Eleştiri

Aşkım Kapışmak’tan "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Diyen Evrim Alasya'ya Sert Eleştiri

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 14:12

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Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, son paylaşımıyla gündeme gelen oyuncu Evrim Alasya’ya sert sözlerle yüklendi. Evrim Alasya’nın Armağan Çağlayan’ın programında sarf ettiği, “Çok ciddi okumayan bir kesim televizyonları ve dizileri izliyor” sözlerine tepki gösteren Kapışmak, halkı küçümseyen söylemlerin ünlüler arasında yeni bir trende dönüştüğünü belirtti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ünlü olduktan sonra Türk halkını küçümsemek yeni trend oldu. Bilim adamı halkı küçümser, oyuncusu halkı küçümser. Bu insanların nasıl şartlarda yaşadığını biliyor musunuz? Sizin bir bölümde kazandığınız parayla bir yıl ev geçindiriyorlar.”

Sözlerine, Evrim Alasya’yı doğrudan hedef alarak devam etti.

Sözlerine, Evrim Alasya’yı doğrudan hedef alarak devam etti.

“İlim sahibi olmak başka bir şey, irfan sahibi olmak başka bir şey. Kendinizi geliştirdikçe halkı kucaklamanız gerekiyor. Şöhret içinizdeki kibiri ortaya çıkartmasın. Bırakın diziyi o zaman” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kapışmak’ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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