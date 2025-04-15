Aşkım Kapışmak’tan "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Diyen Evrim Alasya'ya Sert Eleştiri

“İlim sahibi olmak başka bir şey, irfan sahibi olmak başka bir şey. Kendinizi geliştirdikçe halkı kucaklamanız gerekiyor. Şöhret içinizdeki kibiri ortaya çıkartmasın. Bırakın diziyi o zaman” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kapışmak’ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.