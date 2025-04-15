Aşkım Kapışmak’tan "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Diyen Evrim Alasya'ya Sert Eleştiri

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, son paylaşımıyla gündeme gelen oyuncu Evrim Alasya’ya sert sözlerle yüklendi. Evrim Alasya’nın Armağan Çağlayan’ın programında sarf ettiği, “Çok ciddi okumayan bir kesim televizyonları ve dizileri izliyor” sözlerine tepki gösteren Kapışmak, halkı küçümseyen söylemlerin ünlüler arasında yeni bir trende dönüştüğünü belirtti.
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Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sözlerine, Evrim Alasya’yı doğrudan hedef alarak devam etti.
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