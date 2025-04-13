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Kleopatra’dan Einstein’a: Geçmişte Yaşayan Ünlü İsimler Sosyal Medya Kullansaydı Ne Paylaşırdı?

Kleopatra’dan Einstein’a: Geçmişte Yaşayan Ünlü İsimler Sosyal Medya Kullansaydı Ne Paylaşırdı?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 18:36

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Sosyal medya, günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hayatlarımızın dijital yansıması olan bu platformlar, iletişim şeklimizi ve dünyayı algılayış biçimimizi kökten değiştirdi. Peki ya geçmişte yaşamış ünlü isimler sosyal medya kullanıyor olsaydı neler paylaşırdı?

@timeless__snaps isimli sosyal medya hesabı, bu soruyu cevaplandırdı!

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Albert Einstein’dan Kleopatra’ya, Cengiz Han’dan Neil Armstrong’a kadar birçok tarihi figürün günümüz sosyal medya trendlerine nasıl ayak uyduracağı canlandırıldı.

Albert Einstein’dan Kleopatra’ya, Cengiz Han’dan Neil Armstrong’a kadar birçok tarihi figürün günümüz sosyal medya trendlerine nasıl ayak uyduracağı canlandırıldı.

Selfie’ler, ve esprili notlarla süslenen bu paylaşımlar izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Peki sizce, geçmişte yaşayan ünlü isimler sosyal medya kullansalardı ne paylaşırlardı? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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