Kleopatra’dan Einstein’a: Geçmişte Yaşayan Ünlü İsimler Sosyal Medya Kullansaydı Ne Paylaşırdı?

Selfie’ler, ve esprili notlarla süslenen bu paylaşımlar izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Peki sizce, geçmişte yaşayan ünlü isimler sosyal medya kullansalardı ne paylaşırlardı? Yorumlarda buluşalım!