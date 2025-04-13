Kleopatra’dan Einstein’a: Geçmişte Yaşayan Ünlü İsimler Sosyal Medya Kullansaydı Ne Paylaşırdı?

Sosyal medya, günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hayatlarımızın dijital yansıması olan bu platformlar, iletişim şeklimizi ve dünyayı algılayış biçimimizi kökten değiştirdi. Peki ya geçmişte yaşamış ünlü isimler sosyal medya kullanıyor olsaydı neler paylaşırdı?
@timeless__snaps isimli sosyal medya hesabı, bu soruyu cevaplandırdı!
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Albert Einstein’dan Kleopatra’ya, Cengiz Han’dan Neil Armstrong’a kadar birçok tarihi figürün günümüz sosyal medya trendlerine nasıl ayak uyduracağı canlandırıldı.
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