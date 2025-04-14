Tek Başına mı, Grup Çalışması mı? Senin Çalışma Stilin Ne?
Herkesin çalışırken daha çok verimli olduğu bir düzen var. Kimi tek başına daha iyi odaklanır, kimi ise ekiple paylaşımı sever. Peki ya sen? İşleri kendi hızında ve kendi yöntemlerinle mi yapmayı tercih ediyorsun, yoksa fikir alışverişi yaparak, ekip ruhuyla mı daha motive hissediyorsun? Belki de tam ortada bir yerdesin!
Bu testle çalışma tarzını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım, çalışma ortamın nasıl olmalı?
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2. Esnek çalışma şartları senin için ne kadar önemli?
3. Bir problemi çözerken ilk ne yaparsın?
4. Yer tercihini seç!
5. Hangisi seni daha çok cezbediyor?
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6. Sabahları çalışmaya başlarken nasıl motive olursun?
7. İş kurmayı ister miydin?
8. Son olarak, ilham almak için ne yaparsın?
Tek başına!
Grup çalışması!
Her ikisi de!
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