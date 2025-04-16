Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Risk ve Getiri Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Finans dünyasında risk ve getiri, birbirine doğrudan bağlı iki kavramdır. Daha fazla kazanç elde etmek isteyenler genellikle daha yüksek risk almak zorundadır. Peki, bu ilişki nasıl işliyor? Dr. Hakan Özerol risk ve getiri arasındaki ilişkiyi ve nasıl dengenin kurulacağını anlatıyor.