Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Risk ve Getiri Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
Finans dünyasında risk ve getiri, birbirine doğrudan bağlı iki kavramdır. Daha fazla kazanç elde etmek isteyenler genellikle daha yüksek risk almak zorundadır. Peki, bu ilişki nasıl işliyor? Dr. Hakan Özerol risk ve getiri arasındaki ilişkiyi ve nasıl dengenin kurulacağını anlatıyor.
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Risk ve getiri doğru orantılıdır.
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Düşük risk, düşük getiri anlamına gelir.
Yüksek risk de yüksek getiri potansiyeli sunar.
Çeşitlendirme bu süreçte riski azaltır.
Zaman da riski azaltan faktörlerden biridir.
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Bu süreçte likitide riski göz ardı edilmemelidir.
Enflasyon riski ve getiri ilişkisine dikkat edilmelidir.
Psikolojik faktörler risk yönetimini etkiler.
Risk profili kişiden kişiye göre değişir.
Bilgi ve deneyim arttıkça risk azalır.
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