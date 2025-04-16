Araplar Tahtından Oldu! Türkiye’den En Çok Konut Alan Yabancılar Değişti

TÜİK’in verilerine göre Mart 2025’te konut satışları 2024 Mart ayına göre yüzde 5.1 oranında arttı. Konut satışlarının en fazla olduğu il her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul oldu. İstanbul’da mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti.

Megakenti Ankara ve İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu kentler ise Ardahan, Bayburt, Tunceli oldu etti. Ülke genelinde ilk el konut satış sayısının Mart ayında azaldığı görüldü. Mart ayında bu oran yüzde 3.2 azaldı.

İkinci el oranında yüzde 9.1 oranında artış gerçekleşti.