Araplar Tahtından Oldu! Türkiye’den En Çok Konut Alan Yabancılar Değişti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri’ni duyurdu. Verilere göre konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. En fazla konut satılan iller sıralamasında değişiklik meydana gelmedi. Ancak değişiklik konut satın alan yabancılar sıralamasında gerçekleşti. Geçen yıllarda Araplar Türkiye’den en çok konut alanlar sıralamasında zirvedeyken şimdi tahta Ruslar oturdu. İşte detaylar…
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Türkiye’de mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleştirildi.
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Yabancılara konut satışında ilk sırayı Rusya aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Hepsi zaten almıştır ev alacak kimse kalmamıştır da ondandır
Bastır ruski