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Araplar Tahtından Oldu! Türkiye’den En Çok Konut Alan Yabancılar Değişti

Araplar Tahtından Oldu! Türkiye’den En Çok Konut Alan Yabancılar Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 14:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri’ni duyurdu. Verilere göre konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. En fazla konut satılan iller sıralamasında değişiklik meydana gelmedi. Ancak değişiklik konut satın alan yabancılar sıralamasında gerçekleşti. Geçen yıllarda Araplar Türkiye’den en çok konut alanlar sıralamasında zirvedeyken şimdi tahta Ruslar oturdu. İşte detaylar…

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Türkiye’de mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye’de mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK’in verilerine göre Mart 2025’te konut satışları 2024 Mart ayına göre yüzde 5.1 oranında arttı. Konut satışlarının en fazla olduğu il her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul oldu. İstanbul’da mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti. 

Megakenti Ankara ve İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu kentler ise Ardahan, Bayburt, Tunceli oldu etti. Ülke genelinde ilk el konut satış sayısının Mart ayında azaldığı görüldü. Mart ayında bu oran yüzde 3.2 azaldı. 

İkinci el oranında yüzde 9.1 oranında artış gerçekleşti.

Yabancılara konut satışında ilk sırayı Rusya aldı.

Yabancılara konut satışında ilk sırayı Rusya aldı.

Yabancılara satılan konut satışında da azalma meydana geldi. Yabancılara konut satışı 2024 Mart ayına göre Mart 2025’te yüzde 11.5 oranında azaldı. 

Yabancıların en çok konut aldığı kentler İstanbulAntalya, Mersin oldu. 

Yabancılara konutta zirvenin Araplarda olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ancak böyle düşünmeniz oldukça normal. Çünkü geçen yıllarda en çok satışın Araplara gerçekleştiği biliniyordu. Ancak Mart 2025’te sıralama değişti. Mart’ta en çok konut alan yabancılar sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. İran ikinci sırada kendisine yer bulurken Ukrayna üçüncü sıraya oturdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Hepsi zaten almıştır ev alacak kimse kalmamıştır da ondandır