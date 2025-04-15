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Bu Faiz Oranlarının Hangi Ülkede Uygulandığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Faiz Oranlarının Hangi Ülkede Uygulandığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 17:01

Enflasyon oranı, merkez bankasının politikaları ve farklı sebeplerden dolayı her ülkenin faiz oranı birbirinden farklı oluyor. Ekonomik büyüme, risk ve güven ortamı da bu sebepler arasında.

Hangi ülkenin hangi faiz oranına sahip olduğunu bulabilecek misin?

Not: Faiz oranları Mart 2025 tarihine aittir.

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%0.25 faiz oranı ile en düşük orana sahip ülke, bunlardan hangisi olabilir?

%0.5 faiz oranı, bu ülkelerden hangisine ait?

Şimdi en yüksek oranı soralım: %42.5 ile rekor kıran üleyi tahmin edebilir misin?

Hemen öncesinde gelen ülke, %29'luk bir orana sahip. Bunlardan hangisi sence?

%21'lik faiz oranı ile bu ülke de yukarıdaki ülkeden önce geliyor. Sence hangi ülke bu?

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%2.48 oran ile faiz oranı en düşük ülkeler arasında. Hangi ülke olabilir?

Şimdi bu sorumuzu farklı bir şekilde soralım. %2.75 faiz oranına sahip olan iki ülke var, biri Güney Kore. Diğeri hangisi olabilir?

Şimdi bu sorumuzu farklı bir şekilde soralım. %2.75 faiz oranına sahip olan iki ülke var, biri Güney Kore. Diğeri hangisi olabilir?

%4.5 faiz oranına sahip ülke İngiltere'dir. Doğru mu?

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Ma Belle
Ma Belle
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