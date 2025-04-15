Bu Faiz Oranlarının Hangi Ülkede Uygulandığını Bulabilecek misin?

Enflasyon oranı, merkez bankasının politikaları ve farklı sebeplerden dolayı her ülkenin faiz oranı birbirinden farklı oluyor. Ekonomik büyüme, risk ve güven ortamı da bu sebepler arasında.

Hangi ülkenin hangi faiz oranına sahip olduğunu bulabilecek misin?

Not: Faiz oranları Mart 2025 tarihine aittir.