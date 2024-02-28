Survivor'da Sema ile Kavgası Sonucu Gündemden Düşmeyen Pınar Saka'nın Eşi ve Kardeşi Sessizliklerini Bozdu!
Survivor'da Sema ile Kavgası Sonucu Gündemden Düşmeyen Pınar Saka'nın Eşi ve Kardeşi Sessizliklerini Bozdu!
Survivor All Star'da son yılların en olaylı dönemi yaşanıyor. Daha önce kavgalar ve diskalifiyeler olsa da bu sezon neredeyse her gün yaşanan olayların dozu kimi zaman kaçıyor. Pınar ve Sema arasındaki gerilim de tıpkı böyle giderek arttı ve sonunda Sema'nın diskalifiye edildiği büyük bir kavgaya dönüştü. Pınar'a yapılan yorumların ardından kardeşi ve eşi daha fazla sessiz kalmadı.
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Survivor All Star'da bu sezon kavgaların ardı arkası kesilmiyor.
Hemen her bölüm yaşanan bu kavgaların ardından hiç istenmeyen durumlar yaşandı.
Büyük bir kavgaya dönüşen olayın ardından Sema diskalifiye edilmiş, tahrik ettiği gerekçesiyle de Pınar'a pek çok yorum yapılmıştı.
Pınar'ın üstüne gidilmesiyle ilgili eşi ve kardeşi sessizliklerini bozdu.
Kardeşi Hakan Saka kadına şiddeti destekliyorsunuz derken;
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Eşi de kendilerine edilen küfürlerle ilgili "Söz her zaman sahibine aittir" dedi.
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