Kızılcık Şerbeti'ne Eski Sevgili Kontenjanından Yeni Bir Oyuncu Dahil Oluyor!

Her türlü kaos, aldatma ve entrikadan sorumlu Kızılcık Şerbeti'nde gündem bitmiyor. Sevgililerin sürekli değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde bir de eski sevgili konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bakalım kimin eski sevgilisi diziye konuk olacakmış?