Kızılcık Şerbeti'ne Eski Sevgili Kontenjanından Yeni Bir Oyuncu Dahil Oluyor!
Kızılcık Şerbeti'ne Eski Sevgili Kontenjanından Yeni Bir Oyuncu Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Her türlü kaos, aldatma ve entrikadan sorumlu Kızılcık Şerbeti'nde gündem bitmiyor. Sevgililerin sürekli değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde bir de eski sevgili konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bakalım kimin eski sevgilisi diziye konuk olacakmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin bitmek bilmez sevgili sirkülasyonunda ortalık en son fena karışmıştı.
Fatih'ten ayrılan Doğa hamile mi diye kriz yaşarken Alev'in hamilelik haberiyle adeta dumura uğradık.
Bu arada Doğa yine Fatih'e dönmek istiyor ama o ayrı mesela, sinirlenmeyin.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye eski sevgili kontenjanından 2019 yılında Best Model of Turkey'de 'En İyi Fotoğraf Veren Manken' seçilen Rüya Coriç konuk oluyor.
Kariyerine sunucu ve oyuncu olarak devam eden Rüya Coriç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel olarak rol alacak.
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BİR BEN KALDIM DİZİYE GİRMEYEN. 2 BÖLÜM GÖRÜNSEM OLUR BENCE.