Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Eski Sevgili Kontenjanından Yeni Bir Oyuncu Dahil Oluyor!

Kızılcık Şerbeti'ne Eski Sevgili Kontenjanından Yeni Bir Oyuncu Dahil Oluyor!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
28.02.2024 - 12:39

Her türlü kaos, aldatma ve entrikadan sorumlu Kızılcık Şerbeti'nde gündem bitmiyor. Sevgililerin sürekli değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde bir de eski sevgili konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bakalım kimin eski sevgilisi diziye konuk olacakmış?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti'nin bitmek bilmez sevgili sirkülasyonunda ortalık en son fena karışmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin bitmek bilmez sevgili sirkülasyonunda ortalık en son fena karışmıştı.

Fatih'ten ayrılan Doğa hamile mi diye kriz yaşarken Alev'in hamilelik haberiyle adeta dumura uğradık.

Fatih'ten ayrılan Doğa hamile mi diye kriz yaşarken Alev'in hamilelik haberiyle adeta dumura uğradık.

Bu arada Doğa yine Fatih'e dönmek istiyor ama o ayrı mesela, sinirlenmeyin.

Bu arada Doğa yine Fatih'e dönmek istiyor ama o ayrı mesela, sinirlenmeyin.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye eski sevgili kontenjanından 2019 yılında Best Model of Turkey'de 'En İyi Fotoğraf Veren Manken' seçilen Rüya Coriç konuk oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye eski sevgili kontenjanından 2019 yılında Best Model of Turkey'de 'En İyi Fotoğraf Veren Manken' seçilen Rüya Coriç konuk oluyor.

Kariyerine sunucu ve oyuncu olarak devam eden Rüya Coriç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel olarak rol alacak.

Kariyerine sunucu ve oyuncu olarak devam eden Rüya Coriç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel olarak rol alacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
pembegulondes

BİR BEN KALDIM DİZİYE GİRMEYEN. 2 BÖLÜM GÖRÜNSEM OLUR BENCE.