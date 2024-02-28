Bahar Dizisinin Gelecekte Yayınlanacak Bölümünden Bir Sahne Ortaya Çıktı!
Bahar Dizisinin Gelecekte Yayınlanacak Bölümünden Bir Sahne Ortaya Çıktı!
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinde gelecek bölümlerde yayınlanacak bir sahne ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Bahar dizisi tam gaz yayın hayatına devam ediyor.
Her Salı Show TV'de izleyici ile buluşan Bahar, her bölümü ile adeta herkesi hayran bırakıyor.
Hikayesi ile izleyicinin ilgisini çeken Bahar'da oyuncuların başarısı da göz ardı edilemez. Eğlenceli ve iddiaları sahneleri ile çok beğeniliyor.
Hatırlarsanız Bahar'ın bir Kore dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıkmıştı. İzleyiciler neler olacağını merak ettiği için dizinin peşine düştü.
Bahar adıyla ekranlara gelen dizinin orijinalinin Dr. Cha adlı Güney Kore dizisi olması gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dr. Cha adlı bu Güney Kore dizisinde de 20 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan ancak eşi ve çocukları için ev hanımı olmayı seçen bir kadının yeniden doktor olma hikayesi anlatılıyordu.
Hikayeye göre bu dizide de karaciğer nakline ihtiyaç duyan kadını eşi yarı yolda bırakıyor ve sonra işler karışıyor.
Hatta ilerde kendisine karaciğer nakli yapan doktorla büyük bir aşk bile yaşıyorlardı! Hayranları işin peşini bırakmadı ve diziden bir sahneyi yayınladılar.
Bahar'ın son bölümünde Timur'un Evren'in Bahar'la samimiyetine karşı kıskançlık duyduğu vurgulanmıştı.
Bakın ileriki bölümlerde neler izleyeceğiz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Belli ki Bahar, Evren ve Timur'un arasında kalacak...👇🏻😅
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda