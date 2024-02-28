Bahar Dizisinin Evren Hocası Buğra Gülsoy, Bir Sahnesiyle Akıllara Aşk Adam Fatih Şekercizade'yi Getirdi

Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisi, ekranların en sevilen dizilerinden birisi oldu. Tabii uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Buğra Gülsoy, Evren karakteriyle harika bir dönüş yaptı. Evren karakterinin, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Fatih Şekercizade'ye benzerliği ise gözlerde kaçmıyor.

Öyle ki Bahar dizisinin son bölümünde akıllara yine aşk adam Fatih Şekercizade geldi!