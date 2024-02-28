Bahar Dizisinin Evren Hocası Buğra Gülsoy, Bir Sahnesiyle Akıllara Aşk Adam Fatih Şekercizade'yi Getirdi
Bahar Dizisinin Evren Hocası Buğra Gülsoy, Bir Sahnesiyle Akıllara Aşk Adam Fatih Şekercizade'yi Getirdi
Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisi, ekranların en sevilen dizilerinden birisi oldu. Tabii uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Buğra Gülsoy, Evren karakteriyle harika bir dönüş yaptı. Evren karakterinin, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Fatih Şekercizade'ye benzerliği ise gözlerde kaçmıyor.
Öyle ki Bahar dizisinin son bölümünde akıllara yine aşk adam Fatih Şekercizade geldi!
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Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, Bahar karekteriyle evlerimize resmen baharı getirdi.
Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy da başarı başrol oyunculuklarıyla izleyenler tarafından çok sevildi.
Özellikle de Evren hocanın karakteri, Buğra Gülsoy'un akıllarımıza kazınan Fatih Şekercizade karakterini anımsattı herkese.
Yıllar geçse de Fatih Şekercizade'nin aşk adamlığı unutulmamış, 'bir daha onun gibisi gelmez' denmişti.
Bahar dizisinde son olarak Evren ve Timur arasında böyle bir sahne yaşandı. Evren, ailecek denizci olduklarını söyledi;
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Evren'in, daha doğrusu Buğra Gülsoy'un 'ailecek denizciyiz' demesi ise Aşk Yeniden dizisinde Fatih'in kayınbabasının denizci olmasını akıllara getirdi!
Üstelik sadece bir kişi değildi bunu düşünen!
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Buradan senaristlerimize sesleniyoruz, daha çok Evren Şekercizade istiyoruz! 😂
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