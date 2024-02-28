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Bahar Dizisinin Evren Hocası Buğra Gülsoy, Bir Sahnesiyle Akıllara Aşk Adam Fatih Şekercizade'yi Getirdi

Bahar Dizisinin Evren Hocası Buğra Gülsoy, Bir Sahnesiyle Akıllara Aşk Adam Fatih Şekercizade'yi Getirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.02.2024 - 10:02

Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisi, ekranların en sevilen dizilerinden birisi oldu. Tabii uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Buğra Gülsoy, Evren karakteriyle harika bir dönüş yaptı. Evren karakterinin, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Fatih Şekercizade'ye benzerliği ise gözlerde kaçmıyor.

Öyle ki Bahar dizisinin son bölümünde akıllara yine aşk adam Fatih Şekercizade geldi!

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Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, Bahar karekteriyle evlerimize resmen baharı getirdi.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, Bahar karekteriyle evlerimize resmen baharı getirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar, ilginç konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitlemeye başardı. İzleyicilerin bir süredir özlemini duyduğu güçlü kadın karakter, milyonlar tarafından beğenildi elbette.

Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy da başarı başrol oyunculuklarıyla izleyenler tarafından çok sevildi.

Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy da başarı başrol oyunculuklarıyla izleyenler tarafından çok sevildi.

Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak ve uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Buğra Gülsoy, Evren ve Timur olarak karşımıza çıktı. İkilinin zıtlıklarının uyumu ise diziyi bambaşka bir seviyeye çıkartıyor doğrusu.

Özellikle de Evren hocanın karakteri, Buğra Gülsoy'un akıllarımıza kazınan Fatih Şekercizade karakterini anımsattı herkese.

Özellikle de Evren hocanın karakteri, Buğra Gülsoy'un akıllarımıza kazınan Fatih Şekercizade karakterini anımsattı herkese.

Aşk Yeniden dizisinde Özge Özpirinçci ile başrolleri paylaşan Buğra Gülsoy, Fatih karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı hatırlarsanız.

Yıllar geçse de Fatih Şekercizade'nin aşk adamlığı unutulmamış, 'bir daha onun gibisi gelmez' denmişti.

Yıllar geçse de Fatih Şekercizade'nin aşk adamlığı unutulmamış, 'bir daha onun gibisi gelmez' denmişti.

Nitekim onun gibisi bir kez daha geldi, onu da yine Buğra Gülsoy canlandırmaya başladı!

Evren karakterinin birçok özelliği de Aşk Yeniden dizisini izleyicilere hatırlatmaya devam ediyor.

Bahar dizisinde son olarak Evren ve Timur arasında böyle bir sahne yaşandı. Evren, ailecek denizci olduklarını söyledi;

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Evren'in, daha doğrusu Buğra Gülsoy'un 'ailecek denizciyiz' demesi ise Aşk Yeniden dizisinde Fatih'in kayınbabasının denizci olmasını akıllara getirdi!

Evren'in, daha doğrusu Buğra Gülsoy'un 'ailecek denizciyiz' demesi ise Aşk Yeniden dizisinde Fatih'in kayınbabasının denizci olmasını akıllara getirdi!
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Üstelik sadece bir kişi değildi bunu düşünen!

Üstelik sadece bir kişi değildi bunu düşünen!
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Buradan senaristlerimize sesleniyoruz, daha çok Evren Şekercizade istiyoruz! 😂

Buradan senaristlerimize sesleniyoruz, daha çok Evren Şekercizade istiyoruz! 😂
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