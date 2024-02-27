Demet Evgar'ın 'Bahar' Dizisinde Kayınvalidesi Nevra'yı Mosmor Ettiği Sahne İçimizin Yağlarını Eritti
Demet Evgar'ın 'Bahar' Dizisinde Kayınvalidesi Nevra'yı Mosmor Ettiği Sahne İçimizin Yağlarını Eritti
'Bahar' dizisindeki performansıyla baharları yaşatan Demet Evgar, son bölümdeki performansıyla yine devleşti. Kaynanası Nevra'yı mosmor eden Bahar, sözleriyle ders verdi. Detaylar...👇
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Show TV'de başlayan 'Bahar' dizisi, ilk bölümünden itibaren hayata dair umudumuzun bittiği anda umutlarımızı yeşerten bir proje oldu.
Bahar'ın 20 yıldır baskılandığı, hor görüldüğü evde küllerinden doğmasını büyük keyifle izliyoruz.
Akademik başarıyla dolu evde insanlıktan nasibini alamamış eşi ve kayınvalidesinin yavaş yavaş mosmor oluşunu sabırsızlıkla takip ediyoruz.
Keyiften dörtköşe olduğumuz sahnelerden bir tanesi de Bahar'ın Nevra'ya verdiği ders niteliğinde konuşması oldu.
Sahnenin ardından bizlerle aynı düşünceyi ve hisleri paylaşan onlarca kişi oldu.
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Bizler de yorumları sizin için derledik.
Her rolü hakkıyla yapan oyunculardan bir tanesi.👏
Hem duygulandırdı hem keyfilendirdi...
Hangimiz ölmedik ki?
Konuş da Nevra'nın yüzünü bir daha görelim.
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Siz bu sahne ve 'Bahar' dizisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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