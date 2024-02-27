Yalı Çapkını Oyuncusu Şahane Hayatım'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Yalı Çapkını Oyuncusu Şahane Hayatım'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisi son gaz devam ederken, diziye Yalı Çapkını dizisinden bomba bir oyuncu geldi.
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NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisi reyting başarısını sürdürerek ekran yolculuğuna devam ediyor.
Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı dizi bizlere güçlü kadın karakter Şebnem Gümüşçü'nün yaşadıklarını anlatırken, komedi ve dram unsurlarını bir arada barındıran dizide her bölüm hikâye enfes bir şekilde ilerliyor.
Her bölüm hem heyecan hem de komedinin arşa çıktığı diziye sık sık yeni karakterler girerken bu defa yeni transfer Yalı Çapkını dizisinden geldi.
Son olarak Cansel Elçin ve Ece Uslu'nun kadrosuna dahil olduğu dizinin 18. bölümünde Yalı Çapkını oyuncusu kadroya giriyor.
O isim ise 2. sezon başında Yalı Çapkını'nda Talih karakteriyle izlediğimiz Cemre Gümeli.
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Elif Kadıoğlu karakteriyle Şahane Hayatım kadrosuna dahil olan Gümeli, Şebnem'in okul yıllarında en yakın arkadaşı olarak ekranda boy gösterecek.
Bakalım Cemre Gümeli'nin karakteri dizide ne gibi değişikliklere sebep olacak? Yorumlarda buluşalım...
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