Survivor'daki Acil Durum Konseyinde Sercan'ın Uyuklaması Goygoy Malzemesi Oldu
Survivor'daki Acil Durum Konseyinde Sercan'ın Uyuklaması Goygoy Malzemesi Oldu
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Gelmiş geçmiş en kaotik sezon olan Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Pınar ve Sema'nın kavgası damgasını vurdu.
Pınar'ın tahriklerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvururken, haliyle Survivor'da bir acil durum konseyi düzenlendi.
Olay hakkında konuşmak için toplanan Kırmızı takımda Sercan Yıldırım'ın uykulu hali gözden kaçmazken, o haller haliyle sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
İşte Sercan Yıldırım'a gelen tepkilerden bazıları:
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