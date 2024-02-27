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Survivor'daki Acil Durum Konseyinde Sercan'ın Uyuklaması Goygoy Malzemesi Oldu

Survivor'daki Acil Durum Konseyinde Sercan'ın Uyuklaması Goygoy Malzemesi Oldu

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:03

Survivor All Star'ı son bölümüne Pınar ve Sema Aydemir kavgası damgasını vururken, söz konusu kavga için yapılan acil durum konseyinde Sercan'ın uyuklayan hali viral oldu.

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Gelmiş geçmiş en kaotik sezon olan Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Pınar ve Sema'nın kavgası damgasını vurdu.

Gelmiş geçmiş en kaotik sezon olan Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Pınar ve Sema'nın kavgası damgasını vurdu.

Pınar'ın tahriklerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvururken, haliyle Survivor'da bir acil durum konseyi düzenlendi.

Pınar'ın tahriklerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvururken, haliyle Survivor'da bir acil durum konseyi düzenlendi.

Olay hakkında konuşmak için toplanan Kırmızı takımda Sercan Yıldırım'ın uykulu hali gözden kaçmazken, o haller haliyle sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

Olay hakkında konuşmak için toplanan Kırmızı takımda Sercan Yıldırım'ın uykulu hali gözden kaçmazken, o haller haliyle sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

İşte Sercan Yıldırım'a gelen tepkilerden bazıları:

İşte Sercan Yıldırım'a gelen tepkilerden bazıları:
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