Kardeşi Sema'nın Diskalifiyesini Duyan Seda, Konseyde Pınar'a Ağır Yüklendi

Survivor All Star'ın en büyük olayı son bölümde yaşanan Sema ve Pınar kavgası oldu. Pınar'ın sözlü tahriklerine fiziksel şiddetle karşılık veren Sema diskalifiye edilirken, kardeşinin bu haberini alan Seda Ocak'ın Pınar'a tepkisi ağır oldu.