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Kardeşi Sema'nın Diskalifiyesini Duyan Seda, Konseyde Pınar'a Ağır Yüklendi

Kardeşi Sema'nın Diskalifiyesini Duyan Seda, Konseyde Pınar'a Ağır Yüklendi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 11:02

Survivor All Star'ın en büyük olayı son bölümde yaşanan Sema ve Pınar kavgası oldu. Pınar'ın sözlü tahriklerine fiziksel şiddetle karşılık veren Sema diskalifiye edilirken, kardeşinin bu haberini alan Seda Ocak'ın Pınar'a tepkisi ağır oldu.

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Son yılların en olaylı sezonu Survivor All Star 2024'e son olarak Pınar ve Sema'nın kavgasını damgasını vurdu.

Son yılların en olaylı sezonu Survivor All Star 2024'e son olarak Pınar ve Sema'nın kavgasını damgasını vurdu.

Pınar'ın sözlü tahrikine dayanamayan Sema, Pınar'a fiziksel şiddet uygularken, kurallar gereği yarışmadan diskalifiye edildi.

Pınar'ın sözlü tahrikine dayanamayan Sema, Pınar'a fiziksel şiddet uygularken, kurallar gereği yarışmadan diskalifiye edildi.

Sema'nın karşı takımda yarışan ikiz kardeşi Seda Ocak, kardeşinin Pınar yüzünden diskalifiye edilmesini öğrendiği an yıkılırken, Pınar'a da ağır bir şekilde yüklendi.

Sema'nın karşı takımda yarışan ikiz kardeşi Seda Ocak, kardeşinin Pınar yüzünden diskalifiye edilmesini öğrendiği an yıkılırken, Pınar'a da ağır bir şekilde yüklendi.

"Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın."

"Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın."

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