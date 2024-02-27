Hangisi Elenmeliydi? Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesine İzleyiciler Tepki Gösterdi

Survivor'ın son bölümüne Sema ve Pınar arasındaki fiziksel ve sözlü kavga damgasını vurdu. Her fırsatta Sema'yı tahrik eden Pınar'a daha fazla dayanamayan Sema fiziksel şiddete başvururken, diskalifiyeyle karşılaştı. Sema'nın diskalifiye edilmesine izleyicilerden yoğun tepki geldi.