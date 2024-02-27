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Hangisi Elenmeliydi? Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesine İzleyiciler Tepki Gösterdi

Hangisi Elenmeliydi? Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesine İzleyiciler Tepki Gösterdi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:20

Survivor'ın son bölümüne Sema ve Pınar arasındaki fiziksel ve sözlü kavga damgasını vurdu. Her fırsatta Sema'yı tahrik eden Pınar'a daha fazla dayanamayan Sema fiziksel şiddete başvururken, diskalifiyeyle karşılaştı. Sema'nın diskalifiye edilmesine izleyicilerden yoğun tepki geldi.

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Tartışmaların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne Sema ve Pınar'ın kavgası damgasını vurdu.

Tartışmaların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne Sema ve Pınar'ın kavgası damgasını vurdu.

Sema gelir gelmez Pınar'ın radarına takılınca Pınar'ın sistematik tahrikleri ve sözlü tartışmalar had safhaya ulaşmıştı.

Sema gelir gelmez Pınar'ın radarına takılınca Pınar'ın sistematik tahrikleri ve sözlü tartışmalar had safhaya ulaşmıştı.

Zorlu bir ameliyat geçirerek yarışmaya dahil olan Sema'ya "Lohusa, yılan, Beyaz Rus" gibi benzetmeler yapan Pınar, son elemede Sema'nın ismini yazarken kağıda yılan çizmişti.

Zorlu bir ameliyat geçirerek yarışmaya dahil olan Sema'ya "Lohusa, yılan, Beyaz Rus" gibi benzetmeler yapan Pınar, son elemede Sema'nın ismini yazarken kağıda yılan çizmişti.

Pınar'ın son hareketine dayanamayan Sema adada Pınar'a saldırıp fiziksel şiddet uygularken, Pınar tarafından ağır şekilde tahrik edilmesine rağmen diskalifiye oldu.

Pınar'ın son hareketine dayanamayan Sema adada Pınar'a saldırıp fiziksel şiddet uygularken, Pınar tarafından ağır şekilde tahrik edilmesine rağmen diskalifiye oldu.

Acun Ilıcalı'nın Pınar'a yaptırım uygulamayıp Sema'yı diskalifiye etmesi, yoğun kavgalara neden olan Nagihan ve geçtiğimiz sene Merve'yi döven Asena'yı diskalifiye etmemesini akıllara getirirken, Ilıcalı'nın adaleti kısa sürede gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın Pınar'a yaptırım uygulamayıp Sema'yı diskalifiye etmesi, yoğun kavgalara neden olan Nagihan ve geçtiğimiz sene Merve'yi döven Asena'yı diskalifiye etmemesini akıllara getirirken, Ilıcalı'nın adaleti kısa sürede gündem oldu.
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Tek cezayı Sema'nın alması ve diskalifiye olması izleyicilerden yoğun tepki alırken, sosyal medyada bu olaya yorum yağdı.

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Siz bu diskalifiye kararını nasıl buldunuz? Sizce kim diskalifiye olmalıydı?

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