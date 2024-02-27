Kızılcık Şerbeti Feyza Civelek'in Espri Yaptığı Video "Nilay'ı Oynamıyor, Yaşıyor" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti Feyza Civelek'in Espri Yaptığı Video "Nilay'ı Oynamıyor, Yaşıyor" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti'nin sinsi gelin Nilay'ını canlandıran Feyza Civelek karakteriyle sık sık gündem olurken, sosyal medyaya düşen 'soğuk espiri' videosuyla 'Nilay'ı oynamıyor, yaşıyor' dedirtti.
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Oyuncu Feyza Civelek, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle sık sık viral oluyor.
Canlandırdığı Nilay karakterinin aşırıya kaçan hareketleri her Cuma muhakkak sosyal medyada gündem olurken, Feyza Civelek'in bir videosu karakteri Nilay'a benzetildi.
Eline aldığı küp şekeri düşürüp "Şekerim düştü" diyen Civelek'in bu esprisi tam Kızılcık Şerbeti Nilay'ın yapacağı bir hareket olurken, o anlara "Nilay'ı oynamıyor, yaşıyor" benzetmesi yapıldı.
İşte söz konusu video:
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