Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Yeğeninden Pınar Saka'ya Tehdit!
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Yeğeninden Pınar Saka'ya Tehdit!
Survivor All Star'ın en büyük olaylarından Pınar ve Sema kavgasında Sema diskalifiye edilirken, Pınar için herhangi bir yaptırım olmadı. Sema'nın yeğeni ve Seda Ocak'ın oğlu ise sosyal medya hesabından Pınar Saka'yı tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ı en olaylı bölümlerinden biri yaşandı ve Sema ve Pınar resmen birbirine girdi.
Survivor'a sonradan dahil olan Sema Aydemir'e yarışmaya geldiği andan itibaren laf sokan ve sözleriyle tahrik eden Pınar Saka, son konseyde Sema'nın ismini yılan çizerek yazmıştı.
Pınar'ın son hareketi sonrası Sema Pınar'ın üzerine yürüyüp tartışmayı fiziksel temasa vardırırken, bu hareketi sonucu acil durum konseyi toplandı.
Pınar'a saldırmasının ardından Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye edilirken Sema'nın yeğeni ve Mavi takım yarışmacısı Seda Ocak'ın oğlu Aslan Ocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Pınar Saka'yı etiketleyerek paylaşımda bulunan ve ardından silen Aslan, Pınar Saka için "Son günlerini say" yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda