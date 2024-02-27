Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Yeğeninden Pınar Saka'ya Tehdit!

Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Yeğeninden Pınar Saka'ya Tehdit!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 15:27

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından Pınar ve Sema kavgasında Sema diskalifiye edilirken, Pınar için herhangi bir yaptırım olmadı. Sema'nın yeğeni ve Seda Ocak'ın oğlu ise sosyal medya hesabından Pınar Saka'yı tehdit etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'ı en olaylı bölümlerinden biri yaşandı ve Sema ve Pınar resmen birbirine girdi.

Survivor All Star'ı en olaylı bölümlerinden biri yaşandı ve Sema ve Pınar resmen birbirine girdi.

Survivor'a sonradan dahil olan Sema Aydemir'e yarışmaya geldiği andan itibaren laf sokan ve sözleriyle tahrik eden Pınar Saka, son konseyde Sema'nın ismini yılan çizerek yazmıştı.

Survivor'a sonradan dahil olan Sema Aydemir'e yarışmaya geldiği andan itibaren laf sokan ve sözleriyle tahrik eden Pınar Saka, son konseyde Sema'nın ismini yılan çizerek yazmıştı.

Pınar'ın son hareketi sonrası Sema Pınar'ın üzerine yürüyüp tartışmayı fiziksel temasa vardırırken, bu hareketi sonucu acil durum konseyi toplandı.

Pınar'ın son hareketi sonrası Sema Pınar'ın üzerine yürüyüp tartışmayı fiziksel temasa vardırırken, bu hareketi sonucu acil durum konseyi toplandı.

Pınar'a saldırmasının ardından Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye edilirken Sema'nın yeğeni ve Mavi takım yarışmacısı Seda Ocak'ın oğlu Aslan Ocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Pınar'a saldırmasının ardından Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye edilirken Sema'nın yeğeni ve Mavi takım yarışmacısı Seda Ocak'ın oğlu Aslan Ocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Pınar Saka'yı etiketleyerek paylaşımda bulunan ve ardından silen Aslan, Pınar Saka için "Son günlerini say" yazdı.

Pınar Saka'yı etiketleyerek paylaşımda bulunan ve ardından silen Aslan, Pınar Saka için "Son günlerini say" yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
9
3
2
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?