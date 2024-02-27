Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema'nın Yeğeninden Pınar Saka'ya Tehdit!

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından Pınar ve Sema kavgasında Sema diskalifiye edilirken, Pınar için herhangi bir yaptırım olmadı. Sema'nın yeğeni ve Seda Ocak'ın oğlu ise sosyal medya hesabından Pınar Saka'yı tehdit etti.