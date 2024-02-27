Önce Baklava Şimdi Dizi: Yargı Dizisinin Yunanistan Uyarlaması İzleyicileri Ayağa Kaldırdı!
Önce Baklava Şimdi Dizi: Yargı Dizisinin Yunanistan Uyarlaması İzleyicileri Ayağa Kaldırdı!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın Yunanistan uyarlaması sosyal medyada gündem oldu. Afiş çekimine kadar birebir uyarlanan dizi izleyicileri ayağa kaldırırken, gelen yorumlar görenleri güldürdü.
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı hala en çok izlenen dizilerden olurken başarısını yurt dışında da sürdürüyor.
Yurt dışına satılan dizi ayrıca uyarlama olarak da çeşitli ülkelerde yer alırken, bu ülkelerden biri de Yunanistan oldu.
Yargı'nın Yunanistan uyarlaması afişinden karakterlerin kıyafetine kadar birebir işlenirken, söz konusu uyarlama kısa sürede viral oldu.
Yargı’nın Yunanistan’daki uyarlaması ‘Pagidevmenoi’ Yunanistan'da apayrı bir hayran kitlesine sahip olurken, uyarlamaya izleyicilerden tepki geldi.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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