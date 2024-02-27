Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu Gaddar Dizisinde Dengeler Değişiyor! Gaddar'a Şimdi de 'Leyla' Geliyor
Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu Gaddar Dizisinde Dengeler Değişiyor! Gaddar'a Şimdi de 'Leyla' Geliyor
Ay Yapım imzalı iddialı dizi Gaddar'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor! NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin 1 Mart Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Leyla karakterine hayat verecek oyuncu şimdiden merak konusu oldu. Bu gelişme ile dizi severler, 'Dağhan ile Leyla arasında yeni bir aşk mı başlıyor?' sorusunu sormaya başladı.
İşte, Gaddar dizisinin Leyla'sı...
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Gaddar'ın güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor!
Dağhan’ın karşısına sürpriz bir şekilde çıkacak Leyla, dizinin tüm dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor!
Leyla karakterine güzel oyuncu Buse Meral hayat verecek!
Gaddar Dizisinin 'Leyla'sı Buse Meral Kimdir?
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