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Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu Gaddar Dizisinde Dengeler Değişiyor! Gaddar'a Şimdi de 'Leyla' Geliyor

Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu Gaddar Dizisinde Dengeler Değişiyor! Gaddar'a Şimdi de 'Leyla' Geliyor

Çağatay Ulusoy
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 12:16 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 12:17

Ay Yapım imzalı iddialı dizi Gaddar'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor! NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin 1 Mart Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Leyla karakterine hayat verecek oyuncu şimdiden merak konusu oldu. Bu gelişme ile dizi severler, 'Dağhan ile Leyla arasında yeni bir aşk mı başlıyor?' sorusunu sormaya başladı. 

İşte, Gaddar dizisinin Leyla'sı...

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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Gaddar'ın güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor!

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Gaddar'ın güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden kıymetli oyuncuların rol aldığı diziye geçtiğimiz hafta Aile dizisinin 'Eko'su dahil olmuştu. 

Umutcan Ütebay, taksici Mesut karakterine hayat verirken bu hafta dizinin güçlü oyuncu kadrosuna bir genç oyuncunun daha dahil olacağı duyuruldu.

Dağhan’ın karşısına sürpriz bir şekilde çıkacak Leyla, dizinin tüm dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor!

Dağhan’ın karşısına sürpriz bir şekilde çıkacak Leyla, dizinin tüm dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor!

Leyla karakterine güzel oyuncu Buse Meral hayat verecek!

Leyla karakterine güzel oyuncu Buse Meral hayat verecek!

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturduğu Gaddar'ın merakla beklenen yeni bölümü 1 Mart Cuma günü seyirci karşısına çıkacak.

Gaddar Dizisinin 'Leyla'sı Buse Meral Kimdir?

Gaddar Dizisinin 'Leyla'sı Buse Meral Kimdir?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erken yaşlarda oyunculuk kariyerine atılan genç oyuncu, 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisinde rol aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Meral, kariyeri boyunca birçok markanın yüzü oldu. Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakteri ile büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu Destan dizisinde ise Sırma karakterine hayat verdi. 

Son olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında çekimleri başlayan Hüseyin Rahmin Gürpınar’ın ölümsüz eseri 'Cadı'dan uyarlanan aynı isimli filmde rol alan Buse Meral, bu kez de Gaddar dizisinde Leyla karakteri ile ekranda yerini aldı.

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