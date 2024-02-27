Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu Gaddar Dizisinde Dengeler Değişiyor! Gaddar'a Şimdi de 'Leyla' Geliyor

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erken yaşlarda oyunculuk kariyerine atılan genç oyuncu, 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisinde rol aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Meral, kariyeri boyunca birçok markanın yüzü oldu. Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakteri ile büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu Destan dizisinde ise Sırma karakterine hayat verdi.

Son olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında çekimleri başlayan Hüseyin Rahmin Gürpınar’ın ölümsüz eseri 'Cadı'dan uyarlanan aynı isimli filmde rol alan Buse Meral, bu kez de Gaddar dizisinde Leyla karakteri ile ekranda yerini aldı.