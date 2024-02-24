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İnci Taneleri Dizisinden Dikkat Çeken Karar 'Ramazanda Dilber Dansına Ara mı Verilecek'?

İnci Taneleri Dizisinden Dikkat Çeken Karar 'Ramazanda Dilber Dansına Ara mı Verilecek'?

Yılmaz Erdoğan Kanal D
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.02.2024 - 23:37

BKM imzalı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor! İlk olarak fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizide, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiirin sözleri tartışmalara neden olmuştu. 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirciyle buluşan İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber Dansı' ise dillere destan oldu. Şimdi de Ramazan ayında Dilber'in pavyon dansıyla ekrana gelip gelmeyeceği tartışılıyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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Kanal D ekranlarının iddialı yapımı İnci Taneleri'nin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka rol alıyor.

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı İnci Taneleri'nin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ses getiren senaryosu ise Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ses getiren senaryosu ise Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Henüz yayın hayatına başlamadan sosyal medya gündemine oturan dizi ve Dilber'in pavyon dansı bir tartışmanın daha gündeminde!

Henüz yayın hayatına başlamadan sosyal medya gündemine oturan dizi ve Dilber'in pavyon dansı bir tartışmanın daha gündeminde!

Yetenekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber'in pavyon danslarının Ramazan ayında devam edip etmeyeceğine dair tartışmalara gazeteci Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

Ramazan ayında, Dilber danslarına ara verilecek!

Ramazan ayında, Dilber danslarına ara verilecek!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazar Ergüçlü'nün dans hocası Elif Erol ile birlikte çalıştıkları dansa ara verilecek. Ramazan ayı boyunca İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı sahnesine yer verilmeyecek. 

Ramazan ayı ise bu yıl, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor, 9 Nisan Salı günü bitiyor.

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