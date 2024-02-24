İnci Taneleri Dizisinden Dikkat Çeken Karar 'Ramazanda Dilber Dansına Ara mı Verilecek'?

BKM imzalı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor! İlk olarak fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizide, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiirin sözleri tartışmalara neden olmuştu. 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirciyle buluşan İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber Dansı' ise dillere destan oldu. Şimdi de Ramazan ayında Dilber'in pavyon dansıyla ekrana gelip gelmeyeceği tartışılıyor!

İşte, detaylar...