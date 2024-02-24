Görüş Bildir
Haberler
TV
Acun Ilıcalı’dan Rekabetin Hiç Bitmediği Survivor All Star'da 'Hangi Takım Daha Güçlü' Anketi!

Acun Ilıcalı’dan Rekabetin Hiç Bitmediği Survivor All Star'da 'Hangi Takım Daha Güçlü' Anketi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.02.2024 - 22:33

Heyecanın ve rekabetin hiç bitmediği Survivor All Star 2024'te takımlar arasındaki dengesizlik sık sık gündeme geliyor! Hem yarışmacılar hem de seyircinin gündeminden düşmeyen 'Hangi takım daha güçlü' tartışması Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında devam etti. Ilıcalı, takipçilerine hikayesinde 'Hangi takım daha güçlü?' sorusunu yöneltti. Peki, sizce hangi takım daha güçlü? 

Kırmızı takım mı, mavi takım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni yılla beraber hayatımıza girdi.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni yılla beraber hayatımıza girdi.

Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak her yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yarışmanın başladığı güne kadar her bir yarışmacı ve oluşturulan takımlar sosyal medyanın nabzını tuttu!

Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak her yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yarışmanın başladığı güne kadar her bir yarışmacı ve oluşturulan takımlar sosyal medyanın nabzını tuttu!

Kırmızı ve Mavi takım arasındaki dengesizlik ise ilk andan itibaren dikkat çekmişti! Yarışmanın başladığı günden beri bitmeyen tartışma Ilıcalı'nın sosyal medya hesabına taşındı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden takipçilerine sordu 'Hangi takım daha güçlü?'

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden takipçilerine sordu 'Hangi takım daha güçlü?'

Daha önce sosyal medya platformu X üzerinden de anket yapan Ilıcalı, bu kez Instagram hikayesinde takipçilerine 'kırmızı takım mı, mavi takım mı?' diye sordu.

Hadi siz de tarafınızı seçin! Hangi takım daha güçlü: Kırmızı takım mı, yoksa Mavi takım mı?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?