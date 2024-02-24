Acun Ilıcalı’dan Rekabetin Hiç Bitmediği Survivor All Star'da 'Hangi Takım Daha Güçlü' Anketi!
Acun Ilıcalı’dan Rekabetin Hiç Bitmediği Survivor All Star'da 'Hangi Takım Daha Güçlü' Anketi!
Heyecanın ve rekabetin hiç bitmediği Survivor All Star 2024'te takımlar arasındaki dengesizlik sık sık gündeme geliyor! Hem yarışmacılar hem de seyircinin gündeminden düşmeyen 'Hangi takım daha güçlü' tartışması Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında devam etti. Ilıcalı, takipçilerine hikayesinde 'Hangi takım daha güçlü?' sorusunu yöneltti. Peki, sizce hangi takım daha güçlü?
Kırmızı takım mı, mavi takım mı?
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni yılla beraber hayatımıza girdi.
Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak her yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yarışmanın başladığı güne kadar her bir yarışmacı ve oluşturulan takımlar sosyal medyanın nabzını tuttu!
Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden takipçilerine sordu 'Hangi takım daha güçlü?'
Hadi siz de tarafınızı seçin! Hangi takım daha güçlü: Kırmızı takım mı, yoksa Mavi takım mı?
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