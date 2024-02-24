Acun Ilıcalı’dan Rekabetin Hiç Bitmediği Survivor All Star'da 'Hangi Takım Daha Güçlü' Anketi!

Heyecanın ve rekabetin hiç bitmediği Survivor All Star 2024'te takımlar arasındaki dengesizlik sık sık gündeme geliyor! Hem yarışmacılar hem de seyircinin gündeminden düşmeyen 'Hangi takım daha güçlü' tartışması Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında devam etti. Ilıcalı, takipçilerine hikayesinde 'Hangi takım daha güçlü?' sorusunu yöneltti. Peki, sizce hangi takım daha güçlü?

Kırmızı takım mı, mavi takım mı?