Yabani Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Olan Sürpriz İsim 'Zafer Demirhan' Karakteriyle Heyecan Yarattı!

NOW TV erkanlarının iddialı yapımı Yabani, salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Halit Özgür Sarı, Tayanç Ayaydın ve Nur Fettahoğlu gibi birbirinden kıyametli oyuncular rol alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye sürpriz bir isim dahil oluyor.

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