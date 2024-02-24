Yabani Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Olan Sürpriz İsim 'Zafer Demirhan' Karakteriyle Heyecan Yarattı!
Yabani Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Olan Sürpriz İsim 'Zafer Demirhan' Karakteriyle Heyecan Yarattı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
NOW TV erkanlarının iddialı yapımı Yabani, salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Halit Özgür Sarı, Tayanç Ayaydın ve Nur Fettahoğlu gibi birbirinden kıyametli oyuncular rol alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye sürpriz bir isim dahil oluyor.
İşte, detaylar...
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Ailesinden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman'ın yıllar sonra ailesine kavuşmasını konu alan Yaban dizisi, her bölümüyle seyirciden tam not almayı başarıyor.
NTC Medya imzalı dizinin kadrosuna son olarak Yaman'ın öz babası Güven ve eşi Özge dahil olmuştu.
Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Güven karakterine Tayanç Ayaydın hayat veriyor. Eşi özge ise diziye 20. bölümde dahil oldu.
Yabani dizisine şimdi de 'Zafer Demirhan' karakteriyle Kaan Çakır dahil oluyor.
İlk kez 'Bir İstanbul Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Kaan Çakır, Yabani dizisinin 25. bölümünde karşımıza çıkacak!
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