Yalı Çapkını Dizisinde Spor Hocası Doruk 'Kime Niyet Kime Kısmet' Dedirtti! Suna mı, Yoksa Asuman mı?
Yalı Çapkını Dizisinde Spor Hocası Doruk 'Kime Niyet Kime Kısmet' Dedirtti! Suna mı, Yoksa Asuman mı?
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'na yakışıklı spor hocası Doruk dahil oldu! Ali Öner'in hayat verdiği 'Doruk' karakteri 59. bölüme damgasını vururken seyircilere, 'Yeni bir aşk üçgeni mi geliyor?' dedirtti. Gelin, Suna ve Asuman'ın spor salonundaki o sahnelerini bir hatırlayalım!
Sizce kime niyet, kime kısmet olacak?
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Her bölümüyle adından söz ettiren fenomen diziye model ve oyuncu Ali Öner dahil oldu!
OGM Pictures imzalı sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 59. bölümünde rol alan Öner, 'Doruk' karakteriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon eşi Fuat'ı kaybeden Asuman spor salonunda, spor hocası Doruk ile karşılaştı.
Tabii bu durum, sadece seyircinin değil başkalarının da dikkatini çekti!
Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Gelin, Yalı Çapkını'nın yeni çıkmazına birlikte göz atalım! 👇
Tanışma sahnesini izlediyseniz, bu çıkmazın sonu nasıl biter? Tahminlerinizi alalım!
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