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Yalı Çapkını Dizisinde Spor Hocası Doruk 'Kime Niyet Kime Kısmet' Dedirtti! Suna mı, Yoksa Asuman mı?

Yalı Çapkını Dizisinde Spor Hocası Doruk 'Kime Niyet Kime Kısmet' Dedirtti! Suna mı, Yoksa Asuman mı?

Star tv yalı çapkını
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.02.2024 - 19:25

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'na yakışıklı spor hocası Doruk dahil oldu! Ali Öner'in hayat verdiği 'Doruk' karakteri 59. bölüme damgasını vururken seyircilere, 'Yeni bir aşk üçgeni mi geliyor?' dedirtti. Gelin, Suna ve Asuman'ın spor salonundaki o sahnelerini bir hatırlayalım! 

Sizce kime niyet, kime kısmet olacak?

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Her bölümüyle adından söz ettiren fenomen diziye model ve oyuncu Ali Öner dahil oldu!

Her bölümüyle adından söz ettiren fenomen diziye model ve oyuncu Ali Öner dahil oldu!

Yakışıklı oyuncu Ali Öner, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıkan Öner, daha sonra dizilerin de aranan ismi haline geldi. Mahrem, Teşkilat, Seni Kendime Sakladım ve O Kız dizilerinde rol alan oyuncu şimdi de Yalı Çapkını dizisinde seyirci karşısına çıkıyor.

OGM Pictures imzalı sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 59. bölümünde rol alan Öner, 'Doruk' karakteriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

OGM Pictures imzalı sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 59. bölümünde rol alan Öner, 'Doruk' karakteriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon eşi Fuat'ı kaybeden Asuman spor salonunda, spor hocası Doruk ile karşılaştı.

Geçtiğimiz sezon eşi Fuat'ı kaybeden Asuman spor salonunda, spor hocası Doruk ile karşılaştı.

Yakışıklı spor hocası Doruk, salonda hem Suna hem de Asuman ile özel olarak ilgilenecek.

Tabii bu durum, sadece seyircinin değil başkalarının da dikkatini çekti!

Tabii bu durum, sadece seyircinin değil başkalarının da dikkatini çekti!

Spor salonunda gözler Suna ve Asuman'ın 'Doruk çıkmazına' çevrildi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sizce Doruk, Suna ile mi yoksa Asuman ile mi daha çok yakışır? Bakalım kime niyet, kime kısmet?

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Gelin, Yalı Çapkını'nın yeni çıkmazına birlikte göz atalım! 👇

Tanışma sahnesini izlediyseniz, bu çıkmazın sonu nasıl biter? Tahminlerinizi alalım!

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