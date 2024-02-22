Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'nın Güçlü Oyuncu Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu

Yandaki Oda dizisinde, ünlü bir televizyon sunucusu olan Sevgi Ersoy ile ülkenin tanınmış iş insanlarından biri olan Fikret Alabey, sürpriz bir şekilde dünyaevine giriyor. İkinci baharını yaşayan çiftin birlikteliği ise iki tarafın ailesinde de pek de hoş karşılanmıyor. Bu iki zıt aile bir de aynı evi paylaşmaya başlayınca, işler iyice çığrından çıkıyor... Bakalım bizi daha neler bekliyor?