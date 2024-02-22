Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'nın Güçlü Oyuncu Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu
Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'nın Güçlü Oyuncu Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Yandaki Oda'nın güçlü oyuncu kadrosuna bir yıldız daha eklendi! OGM Pictures imzalı iddialı yapımın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Melek Baykal gibi usta oyuncuların yer aldığı biliniyordu. Dizinin ikinci bölümünden itibaren Mucize Doktor, Sadakatsiz ve Gecenin Ucundaki gibi yapımlarda rol alan ödüllü oyuncu da hikayeye dahil olacak.
İşte, detaylar...
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Star TV ekranlarının iddialı yapımı izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!
Henüz tanıtım afişleriyle bile seyirciyi heyecanlandırmayı başarın Yandaki Oda dizisinin, Mart ayının ilk haftasında yayına çıkması bekleniyor.
Özge Özder ise Yandaki Oda dizisinin ikinci bölümünde damgasını vurmaya geliyor!
2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen ve 2021 yılında kızı 'Eva Luna'yı kucağına alan güzel oyuncu 'Sümer' karakteriyle ekrana dönüyor.
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