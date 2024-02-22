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Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'nın Güçlü Oyuncu Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu

Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'nın Güçlü Oyuncu Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu

Star tv
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 22:38 Son Güncelleme: 22.02.2024 - 22:39

Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Yandaki Oda'nın güçlü oyuncu kadrosuna bir yıldız daha eklendi! OGM Pictures imzalı iddialı yapımın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Melek Baykal gibi usta oyuncuların yer aldığı biliniyordu. Dizinin ikinci bölümünden itibaren Mucize Doktor, Sadakatsiz ve Gecenin Ucundaki gibi yapımlarda rol alan ödüllü oyuncu da hikayeye dahil olacak. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Star TV ekranlarının iddialı yapımı izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Star TV ekranlarının iddialı yapımı izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Yandaki Oda dizisinde, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle bir kez daha milyonları kendine hayran bırakan Şevval Sam'ın partneri yetenekli oyuncu Caner Cindoruk oldu! Ayrıca dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazan Kesal gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

Henüz tanıtım afişleriyle bile seyirciyi heyecanlandırmayı başarın Yandaki Oda dizisinin, Mart ayının ilk haftasında yayına çıkması bekleniyor.

Henüz tanıtım afişleriyle bile seyirciyi heyecanlandırmayı başarın Yandaki Oda dizisinin, Mart ayının ilk haftasında yayına çıkması bekleniyor.

OGM Pictures imzalı dizinini yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Dizinin merakla beklenen senaryosu ise 'Yalı Çapkını' dizisinin senaristi Mehmet Barış Günger ile birlikte Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı gibi yetenekli senaristlerin kaleminden çıkıyor.

Özge Özder ise Yandaki Oda dizisinin ikinci bölümünde damgasını vurmaya geliyor!

Özge Özder ise Yandaki Oda dizisinin ikinci bölümünde damgasını vurmaya geliyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yetenekli oyuncu Yandaki Oda dizisine ikinci bölümden itibaren dahil olacak.

2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen ve 2021 yılında kızı 'Eva Luna'yı kucağına alan güzel oyuncu 'Sümer' karakteriyle ekrana dönüyor.

2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen ve 2021 yılında kızı 'Eva Luna'yı kucağına alan güzel oyuncu 'Sümer' karakteriyle ekrana dönüyor.

Daha önce Dadı, Ulan İstanbul, Mucize Doktor, Sadakatsiz, Gecenin Ucunda gibi iddialı yapımlarla karışımıza çıkan Özder'in Yandaki Oda'da 'Sümer' karakteriyle 2. bölümden itibaren dengeleri sarsacağı düşünülüyor.

Gelin bir de Yandaki Oda dizisinin konusuna göz atalım 👇

Gelin bir de Yandaki Oda dizisinin konusuna göz atalım 👇

Yandaki Oda dizisinde, ünlü bir televizyon sunucusu olan Sevgi Ersoy ile ülkenin tanınmış iş insanlarından biri olan Fikret Alabey, sürpriz bir şekilde dünyaevine giriyor. İkinci baharını yaşayan çiftin birlikteliği ise iki tarafın ailesinde de pek de hoş karşılanmıyor. Bu iki zıt aile bir de aynı evi paylaşmaya başlayınca, işler iyice çığrından çıkıyor... Bakalım bizi daha neler bekliyor?

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