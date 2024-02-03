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Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda Oyuncularından İlk Kareler Geldi!

Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda Oyuncularından İlk Kareler Geldi!

Star tv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.02.2024 - 10:59

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Yandaki Oda dizisinden ilk görüntüler geldi! OGM Pictures imzalı yeni dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi! Peki, Yandaki Oda dizisinin oyuncuları kimler? 

İşte Yandaki Oda dizisi hakkında merak edilenler...

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Star TV'nin başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Yandaki Oda için geri sayım başladı!

Star TV'nin başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Yandaki Oda için geri sayım başladı!

OGM Pictures imzalı iddialı yapımın yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Dizinin merakla beklenen senaryosunu ise Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yandaki Oda ekibinden ilk görüntüler geldi!

Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yandaki Oda ekibinden ilk görüntüler geldi!

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı Yandaki Oda'nın okuma provası yapıldı!

İşte, Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosu

İşte, Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosu

  • Şevval Sam

  • Caner Cindoruk

  • Nazan Kesal

  • Onur Seyit Yaran

  • Derya Pınar Ak

  • Bülent Polat

  • Nezaket Erden

  • Nazlı Çetin 

  • Nilsu Yılmaz 

  • Samet Kaan Kuyucu 

  • İrem Kübra Bakırtaş  

  • Melek Baykal

Yandaki Oda dizisinin başrolleri Şevval Sam ile Caner Cindoruk'un hayat vereceği karakterler ise belli oldu!

Yandaki Oda dizisinin başrolleri Şevval Sam ile Caner Cindoruk'un hayat vereceği karakterler ise belli oldu!

Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakteri ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Şevval Sam, dizide bir televizyon sunucu olan Verda karakterine hayat verecek. Sam'ın partneri yetenekli aktör Caner Cindoruk olacak. Cindoruk, ünlü iş insanı olan Fikret Alabey karakteri ile karşımıza çıkacak.

Yandaki Oda'nın genç oyuncularından Onur Seyit Yaran ile Derya Pınar Ak'ın partner olacakları da kulislerde dolaşan iddialar arasında.

Yandaki Oda'nın genç oyuncularından Onur Seyit Yaran ile Derya Pınar Ak'ın partner olacakları da kulislerde dolaşan iddialar arasında.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Seyit Yaran, Fikret Alabey'in oğlu Taylan olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Yandaki Oda'nın yakında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor.

Yandaki Oda'nın yakında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor.

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