Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda Oyuncularından İlk Kareler Geldi!

Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakteri ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Şevval Sam, dizide bir televizyon sunucu olan Verda karakterine hayat verecek. Sam'ın partneri yetenekli aktör Caner Cindoruk olacak. Cindoruk, ünlü iş insanı olan Fikret Alabey karakteri ile karşımıza çıkacak.