Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda Oyuncularından İlk Kareler Geldi!
Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda Oyuncularından İlk Kareler Geldi!
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Yandaki Oda dizisinden ilk görüntüler geldi! OGM Pictures imzalı yeni dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi! Peki, Yandaki Oda dizisinin oyuncuları kimler?
İşte Yandaki Oda dizisi hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Star TV'nin başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Yandaki Oda için geri sayım başladı!
Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yandaki Oda ekibinden ilk görüntüler geldi!
İşte, Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosu
Yandaki Oda dizisinin başrolleri Şevval Sam ile Caner Cindoruk'un hayat vereceği karakterler ise belli oldu!
Yandaki Oda'nın genç oyuncularından Onur Seyit Yaran ile Derya Pınar Ak'ın partner olacakları da kulislerde dolaşan iddialar arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yandaki Oda'nın yakında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın