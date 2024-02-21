Bahar Dizisinde Demet Evgar'ın Kombinleri Evimize Baharı Getirdi: Dizinin Stylingini Başak Dizer mi Yapıyor?

Show TV'de Salı akşamları yayınlanan Bahar, ilgi çekici konusu ve hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle izleyiciler tarafından beğenildi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, ilgiyle takip ediliyor.