Bahar Dizisinde Demet Evgar'ın Kombinleri Evimize Baharı Getirdi: Dizinin Stylingini Başak Dizer mi Yapıyor?
Bahar Dizisinde Demet Evgar'ın Kombinleri Evimize Baharı Getirdi: Dizinin Stylingini Başak Dizer mi Yapıyor?
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, ilk bölümleriyle seyirci tarafından çok beğenildi! Özellikle Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterine övgü yağarken, cıvıl cıvıl kombinleri de çok beğenildi.
Peki Bahar dizisinin stil danışmanlığını kim yapıyor?
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Ekranların yepyeni dizisi Bahar, ilk iki bölümüyle seyirciyle buluştu.
Dizinin baş karakteri olan Bahar'a ise ekranların sevilen yüzü Demet Evgar hayat veriyor.
Demet Evgar'ın oyunculuğu bir yana dursun, dizideki birbirinden renki cıvıl cıvıl kombinleri de içimizi açıyor!
Diziyi bilmeyenler için ise, Bahar'ın stilini özetleyen birkaç fotoğraf bırakalım;
Renkli kıyafetler, aksesuarlar, cesur seçimler...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Bahar'ın kıyafetlerinin son derece güzel olduğunu söyleyerek "onu kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin" dedi!
"Bahar karakterini kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin. Haberi yok ama mentalime iyi geliyor."
Demet Evgar'ın kendisi olabilir mi?
Emily in Paris?
Birtakım teoriler...
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizinin stylingini yaptığını söyleyenler de vardı.
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Bahar dizisinin künyesinde adı geçen isimler ise bu şekilde;
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