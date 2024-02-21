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Bahar Dizisinde Demet Evgar'ın Kombinleri Evimize Baharı Getirdi: Dizinin Stylingini Başak Dizer mi Yapıyor?

Bahar Dizisinde Demet Evgar'ın Kombinleri Evimize Baharı Getirdi: Dizinin Stylingini Başak Dizer mi Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 09:54

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, ilk bölümleriyle seyirci tarafından çok beğenildi! Özellikle Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterine övgü yağarken, cıvıl cıvıl kombinleri de çok beğenildi.

Peki Bahar dizisinin stil danışmanlığını kim yapıyor?

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Ekranların yepyeni dizisi Bahar, ilk iki bölümüyle seyirciyle buluştu.

Ekranların yepyeni dizisi Bahar, ilk iki bölümüyle seyirciyle buluştu.

Show TV'de Salı akşamları yayınlanan Bahar, ilgi çekici konusu ve hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle izleyiciler tarafından beğenildi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin baş karakteri olan Bahar'a ise ekranların sevilen yüzü Demet Evgar hayat veriyor.

Dizinin baş karakteri olan Bahar'a ise ekranların sevilen yüzü Demet Evgar hayat veriyor.

Henüz iki bölüm izlemiş olmamıza rağmen, Bahar karakteri izleyicilerin hayatına dokunmayı başardı. Milyonlarca kişi, Bahar'ı desteklemeye, onun azmini takdir etmeye başladı.

Demet Evgar'ın oyunculuğu bir yana dursun, dizideki birbirinden renki cıvıl cıvıl kombinleri de içimizi açıyor!

Demet Evgar'ın oyunculuğu bir yana dursun, dizideki birbirinden renki cıvıl cıvıl kombinleri de içimizi açıyor!

Eğer Bahar dizisinin izleyicisiyseniz, bu kombinlere alışıksınızdır.

Diziyi bilmeyenler için ise, Bahar'ın stilini özetleyen birkaç fotoğraf bırakalım;

Diziyi bilmeyenler için ise, Bahar'ın stilini özetleyen birkaç fotoğraf bırakalım;

Renkli kıyafetler, aksesuarlar, cesur seçimler...

Renkli kıyafetler, aksesuarlar, cesur seçimler...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Bahar'ın kıyafetlerinin son derece güzel olduğunu söyleyerek "onu kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin" dedi!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Bahar'ın kıyafetlerinin son derece güzel olduğunu söyleyerek "onu kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin" dedi!

"Bahar karakterini kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin. Haberi yok ama mentalime iyi geliyor."

"Bahar karakterini kim giydiriyorsa aynen böyle devam etsin. Haberi yok ama mentalime iyi geliyor."
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Sahi, Bahar karakterini kim giydiriyor?

Demet Evgar'ın kendisi olabilir mi?

Demet Evgar'ın kendisi olabilir mi?
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Emily in Paris?

Emily in Paris?
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Birtakım teoriler...

Birtakım teoriler...
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizinin stylingini yaptığını söyleyenler de vardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizinin stylingini yaptığını söyleyenler de vardı.
twitter.com

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twitter.com

Bahar dizisinin künyesinde adı geçen isimler ise bu şekilde;

Bahar dizisinin künyesinde adı geçen isimler ise bu şekilde;

Her kim yapıyorsa, beğenmemek elde değil!

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