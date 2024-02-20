Survivor'da Yaman'ın Kekemeliğinden Dolayı Oyun Kaybettirmesinin Ardından Mavi Takım "Dominik Adliyesi" Kurdu!

Tartışmalarına alıştığımız Survivor'da bu kez eğlenceli anlar yaşandı. Kekemelik problemi olan Yaman'ın 'çık' demesi gerektiği oyunda Furkan'ı birkaç saniye önden çıkarması kural ihlaline sebep olmuştu hatırlarsanız. Bu yarışmayı en sonunda Mavi takımın kazanmasıyla takımdaki yarışmacılar durumu eğlenceli bir hale dönüştürdü. Kurdukları Dominik Adliyesi'yle Yaman'ı yargıladılar.