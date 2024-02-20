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Survivor'da Yaman'ın Kekemeliğinden Dolayı Oyun Kaybettirmesinin Ardından Mavi Takım "Dominik Adliyesi" Kurdu!

Survivor'da Yaman'ın Kekemeliğinden Dolayı Oyun Kaybettirmesinin Ardından Mavi Takım "Dominik Adliyesi" Kurdu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 00:34

Tartışmalarına alıştığımız Survivor'da bu kez eğlenceli anlar yaşandı. Kekemelik problemi olan Yaman'ın 'çık' demesi gerektiği oyunda Furkan'ı birkaç saniye önden çıkarması kural ihlaline sebep olmuştu hatırlarsanız. Bu yarışmayı en sonunda Mavi takımın kazanmasıyla takımdaki yarışmacılar durumu eğlenceli bir hale dönüştürdü. Kurdukları Dominik Adliyesi'yle Yaman'ı yargıladılar.

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Survivor'da genelde tartışmalar ve hatta kavgalara tanık oluyoruz. Ancak bu kez durum değişti, eğlenceli anlar izledik sonunda!

Survivor'da genelde tartışmalar ve hatta kavgalara tanık oluyoruz. Ancak bu kez durum değişti, eğlenceli anlar izledik sonunda!

Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Yaman, gergin geçen bir oyunca bayrağı görmeden Furkan'a "çık" diyerek kural ihlali yapmasına sebep oldu.

Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Yaman, gergin geçen bir oyunca bayrağı görmeden Furkan'a "çık" diyerek kural ihlali yapmasına sebep oldu.

Oyun sonunda takım yarışmayı kazandığı için o an öfkelenseler de bu durumu eğlenceli bir hale dönüştürdüler.

Oyun sonunda takım yarışmayı kazandığı için o an öfkelenseler de bu durumu eğlenceli bir hale dönüştürdüler.

Mavi takım, oyunu kazanmasının ardından Yaman için Dominik Adliyesi kurdu ve Yaman'ı yargıladı.

Mavi takım, oyunu kazanmasının ardından Yaman için Dominik Adliyesi kurdu ve Yaman'ı yargıladı.

ABD mahkemelerini andıran bir düzen kuran yarışmacılar içinde Yasin hakim olurken, davalı Furkan oldu.

ABD mahkemelerini andıran bir düzen kuran yarışmacılar içinde Yasin hakim olurken, davalı Furkan oldu.
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Furkan'ın kural ihlali yapmasına sebep olduğu durumu açıklayan Yaman, kekemeliği sebebiyle 'ç' harfini zor çıkardığını ve bu yüzden de birkaç saniye erken söylemesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Furkan'ın kural ihlali yapmasına sebep olduğu durumu açıklayan Yaman, kekemeliği sebebiyle 'ç' harfini zor çıkardığını ve bu yüzden de birkaç saniye erken söylemesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Ancak tek seferde ağzından çıkan 'çık' kelimesi sebebiyle yaklaşık 10 saniye erken çıkarmış oldu Furkan'ı.

Yargılamanın sonunda Yaman'ın haftalık yapması gereken işler belirlenerek beraatine karar verildi 😅

Yargılamanın sonunda Yaman'ın haftalık yapması gereken işler belirlenerek beraatine karar verildi 😅

O anları burada izleyebilirsiniz:

Dominik Adliyesi'ne yorum yağdı 😅

Dominik Adliyesi'ne yorum yağdı 😅
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Siz bu adliyeyi nasıl buldunuz?

Siz bu adliyeyi nasıl buldunuz?
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