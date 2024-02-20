Doğa "Hamilelik Testi Benim" Demişti: Kızılcık Şerbeti'nde Kimin Hamile Olduğuyla İlgili Kafalar Karıştı!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ile başlayan kaos sarmalı yine aynı şekilde devam ediyor. Çünkü tam Doğa ve Fatih boşandı, Kıvılcım çöpte bir hamilelik testi buldu. Üstelik bulduğu testin sahibi hamileydi! 'Test benim' diyen Doğa'ya tam 'hiç mi akıllanmayacaksın sen!' diye çıkışıyorduk ki yeni bölüm fragmanında kafalarımız iyice karıştı. Biz anlatalım, yorum sizin...