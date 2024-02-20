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Doğa "Hamilelik Testi Benim" Demişti: Kızılcık Şerbeti'nde Kimin Hamile Olduğuyla İlgili Kafalar Karıştı!

Doğa "Hamilelik Testi Benim" Demişti: Kızılcık Şerbeti'nde Kimin Hamile Olduğuyla İlgili Kafalar Karıştı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
20.02.2024 - 22:03

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ile başlayan kaos sarmalı yine aynı şekilde devam ediyor. Çünkü tam Doğa ve Fatih boşandı, Kıvılcım çöpte bir hamilelik testi buldu. Üstelik bulduğu testin sahibi hamileydi! 'Test benim' diyen Doğa'ya tam 'hiç mi akıllanmayacaksın sen!' diye çıkışıyorduk ki yeni bölüm fragmanında kafalarımız iyice karıştı. Biz anlatalım, yorum sizin...

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Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ilişkisiyle başlayan iki aile ve onlarca insan arasındaki hem ilişki hem kaos sürmeye devam ediyor.

Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih ilişkisiyle başlayan iki aile ve onlarca insan arasındaki hem ilişki hem kaos sürmeye devam ediyor.

Dizinin son bölümünde Doğa ve Fatih yeniden boşandı, boş durmayan Fatih ile Görkem shiplendi bile.

Dizinin son bölümünde Doğa ve Fatih yeniden boşandı, boş durmayan Fatih ile Görkem shiplendi bile.

Hatta biricik anası Pembe'yle görücüye bile gidildi...

Bu durum yetmezmiş gibi Kıvılcım banyodaki çöp kutusunda çift çizgi (pozitif) olan bir hamilelik testi buldu.

Bu durum yetmezmiş gibi Kıvılcım banyodaki çöp kutusunda çift çizgi (pozitif) olan bir hamilelik testi buldu.

Bu soruya Doğa "test benim" diye cevap vererek şaşırtmamıştı hiçbirimizi.

Bu soruya Doğa "test benim" diye cevap vererek şaşırtmamıştı hiçbirimizi.

Yeni bölümden gelen fragman ortalığı karıştırdı. Kıvılcım, Görkem ve Fatih arasındaki söz merasimini "kızım hamile" diye bastığı sırada Alev son derece ortalığı karıştıracak bakışlarla çıkageldi.

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Hamile olan Doğa değil de Alev mi yoksa?

Hamile olan Doğa değil de Alev mi yoksa?
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Sizce neler oluyor? Anlayan varsa açıklasın lütfen!

Sizce neler oluyor? Anlayan varsa açıklasın lütfen!
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