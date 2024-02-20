Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun Hayat Verdiği Cüneyd'in Hastalığını Açıklıyoruz!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun Hayat Verdiği Cüneyd'in Hastalığını Açıklıyoruz!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı ve hikayesi herkes tarafından merak edilen Cüneyd'in henüz teşhis konmamış bir hastalığı var. Olaya el atıyoruz ve Cüneyd'in hastalığını açıklıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıl Goncalar yayınlandığı ilk bölümden itibaren iddialı sahneleri ve diyaloglarıyla büyük ses getirmiş, hatta RTÜK tarafından sansüre uğramıştı.
Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri Cüneyd. Derin bir hikayesi olduğu belli olan Cüneyd'in bir de bilinmeyen psikolojik bir hastalığı var.
Bir anda "Ben, ben değilim" diyerek krize giren ve kendini bilmez hareketler yapan Cüneyd, başta Zeynep'i olmak üzere herkesi korkutmuştu.
Zaman zaman halüsinasyon gören Cüneyd'in gerçeklik algısı bozuluyor, ani öfke patlamaları yaşıyor, uykusuzluk ve konsantrasyon bozukluğu yaşıyor.
Bu belirtilere bakarsak da Cüneyd'in hastalığıyla ilgili birkaç öngörüde bulunabiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Halüsinasyonlar, bozulmuş düşünce ve davranışlar ile sanrıları göz önüne aldığımızda ilk akla gelen Cüneyd'in şizofren hastası olabileceği.
Son bölümde annesinin intiharını gördüğünü öğrendiğimiz Cüneyd'in bu durumunu da değerlendirmeye alırsak travma sonrası stres bozukluğu da olabilecek seçeneklerden biri.
Psikotik bir bozukluğunun olduğu net olan Cüneyd için bu iki teşhisten biri güçlü bir ihtimal gibi gözükse de, bipolar bozukluk, majör depresif bozukluk ya da anksiyete bozuklukları da ihtimaller arasında.
Bakalım Levent, Cüneyd'e ne teşhis koyacak? Merakla bekliyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda