Acun Ilıcalı Tarafından Yapıldığı Bilinen Survivor Yunanistan'daki Farka Çok Şaşıracaksınız!
Acun Ilıcalı Tarafından Yapıldığı Bilinen Survivor Yunanistan'daki Farka Çok Şaşıracaksınız!
Survivor TV ekranlarının en çok izlenen TV programlarından biri. Programın Acun Ilıcalı tarafından Türkiye dışında Yunanistan, Romanya ve Meksika'da da yapılıyor. Aynı format olmasına rağmen Yunanistan Survivor'ından gelen görüntülerdeki fark herkesi şaşırttı.
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Türk televizyonlarının en çok izlenen programlarından biri hiç şüphesiz Survivor. Hatta bu özelliği sebebiyle gittikçe uzadı ve artık 6 ay ekranlarda Survivor izleyebiliyoruz.
Hemen her sezona kavgaların ve kaosların damga vurduğu yarışmada son yıllarda dikkat çeken bir başka durum daha vardı.
İlk yayınlanan sezonlara bakınca gözle görülür biçimde fark edilen bu değişiklik, bugün yine Acun Ilıcalı tarafından yapılan Survivor Yunanistan görüntüleriyle bir kez daha gündeme geldi.
Biliyorsunuz ilk sezonlarda yarışmacılar bikinileriyle yarışabiliyordu. Ama artık şort ve üstsüz yarışmaları yasak. Bu yasağa erkek yarışmacılar da dahil.
Survivor Yunanistan'dan paylaşılan görüntülerde aradaki fark gözler önüne serildi.
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Bu durumun yasaklanma sebebi de izleyicinin şikayetlerinden kaynaklanıyormuş.
Ancak bu durumu eleştirenler de mevcut.
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