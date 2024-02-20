Acun Ilıcalı Tarafından Yapıldığı Bilinen Survivor Yunanistan'daki Farka Çok Şaşıracaksınız!

Survivor TV ekranlarının en çok izlenen TV programlarından biri. Programın Acun Ilıcalı tarafından Türkiye dışında Yunanistan, Romanya ve Meksika'da da yapılıyor. Aynı format olmasına rağmen Yunanistan Survivor'ından gelen görüntülerdeki fark herkesi şaşırttı.