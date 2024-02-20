3 Çocuğuyla Terk Edilen Adamın Karısına Güveni Müge Anlı'ya Damga Vurdu
3 Çocuğuyla Terk Edilen Adamın Karısına Güveni Müge Anlı'ya Damga Vurdu
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Hafta içi her gün atv ekranlarına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtan bir olay yaşandı.
24 yaşındaki eşi Birsen'in evden kaçması üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen Ali Sarıçiçek, eşinin "çok saf" biri olduğunun altını çizip "Geri dön!" çağrısı yaptı.
Eşinin eski sevgilisi Mahmut ile kaçtığını belirten Ali, "Daha önce de mesajlaşmalarını yakalamıştım. Her seferinde pişman olup özür diledi, ben de affettim" sözleriyle herkesi şaşırttı.
Eşinin eski sevgilisiyle kaçmasına rağmen "Kandırıldı" ısrarını devam ettiren Ali'ye Müge Anlı bir türlü laf anlatamazken, Ali ısrarlarını sürdürerek aşklarını anlattı.
"Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi."
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Eşinin ısrarı üzerine yayına bağlanan Birsen,"Ben evli olduğumdan beri sevgilim var. Bunu tazen biliyorlar" diyerek izleyenleri şoke ederken, eşine ve çocuklarına dönmeyeceğini açıkladı.
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Çocuklara üzülüyorum 😔 gerisini komple çöpe at