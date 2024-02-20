3 Çocuğuyla Terk Edilen Adamın Karısına Güveni Müge Anlı'ya Damga Vurdu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay yaşandı. Daha önce eşinin defalarca konuşmalarını yakalayan adamın 3 çocuğuyla terk edilip Anlı'ya başvurmasının ardından 'Karım çok saf' demesi herkesi şaşırttı.