Şaşırtan Transfer: Aile Dizisinin Başrolü Gaddar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Şaşırtan Transfer: Aile Dizisinin Başrolü Gaddar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Show TV'nin final yapan dizisi Aile'nin kadrosunda yer alan bir oyuncu, Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'da rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Cuma akşamlarının yeni favori dizisi Gaddar tam gaz devam ediyor.
Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Gaddar konusuyla izleyicilerin ilgisini çekerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bomba bir gelişme yaşandı.
Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrolünde buluşturan Aile'nin başrollerinden biri Gaddar kadrosuna dahil oldu.
O isim ise Aile'nin Eko'su Umucan Ütebay!
Gaddar dizisinde Taksici Mesut karakterini canlandıramaya hazırlanan Ütebay, burada Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan'ın da yol arkadaşı olacak.
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