MasterChef Şampiyonu Esra Tokelli, Yarışmaya Katılma Hikâyesini İlk Kez Anlattı!
MasterChef Şampiyonu Esra Tokelli, Yarışmaya Katılma Hikâyesini İlk Kez Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7i-Je...
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli, hiçbir mutfak eğitimi almamasına rağmen yarışmanın galibi oldu. Tokelli, MasterChef'e nasıl katıldığını ilk kez anlattı.
KAYNAK: ChefStory
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MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli, hiçbir mutfak eğitimi almadan yarıştan galip gelmesiyle herkesin dikkatini çekmişti.
Evinin mutfağında kendini eğiten Esra'nın onlarca eğitimli şefi eleyerek şampiyon olması apayrı bir başarı konusu olurken, Tokelli MasterChef'e nasıl katıldığını ChefStory'e anlattı.
MasterChef'in "Kuzum" lakaplı şampiyonu Esra Tokelli, MasterChef'e katılma hikâyesini şu sözlerle anlattı:
"Oğlumu büyüttüm, okuttum. Asker oldu geldi, sonra evlendirdim. Bunları hep yemek yaparak hallettim. Bu yüzden de bir ikinci evlilik vesaire düşünmedim."
"Oğlum 'Anne ben evleneceğim, aile kurmak istiyorum' dedi. Oğluma dedim ki; 'O zaman ben de kendim için bir şey yapacağım.'"
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"MasterChef'e katılacağım' dedim, 'Yok artık anne' dedi. 'Anne oradakiler eğitimli, hepsi okumuş, senin eğitimin yok.' dedi."
"Dedim ki; Evet ben okumadım ama okuyanların 2 yıl, 4 yıl eğitimleri var. Benim 30 yıllık deneyimim var. Ve 2020'de MasterChef'e başvurdum."
"Orada 9. elendim. O sene katıldığımda hedef olarak birincilik değil. Gidebildiğim kadar gitmek istiyordum."
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