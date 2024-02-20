İtalyan Ailelerin Toplanıp İzlediği Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın Özel Yayınından Daha Çok İzlendi!
İtalyan Ailelerin Toplanıp İzlediği Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın Özel Yayınından Daha Çok İzlendi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Türk dizileri yurt dışında milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor! Son olarak İtalya'da yayınlanmaya başlayan Bir zamanlar Çukurova, reyting listelerini alt üst etmiş durumda. Gazeteci Birsen Altuntaş!ın haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın özel yayınından bile çok izlendi!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova, 4 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.
Bir Zamanlar Çukurova, yurtdışında da büyük bir başarı elde etmeye başladı.
Meksika'da sevilen dizi, daha sonra komşumuz Yunanistan'da başladı yayın hayatına.
Bir Zamanlar Çukurova, şimdilerde ise İtalya'da yayınlanıyor. Öyle ki İtalyan aileler bir araya gelerek soluksuz izliyorlar diziyi!
Dizinin tavan yapan reytinglerinin ardından, başrol oyuncusu Murat Ünalmış İtalya'nın meşhur eğlence programına katıldı!
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Peki Bir Zamanlar Çukurova, ne kadar izleniyor dersiniz? Papa'nın özel yayınını geçecek kadar!
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