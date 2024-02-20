İtalyan Ailelerin Toplanıp İzlediği Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın Özel Yayınından Daha Çok İzlendi!

Türk dizileri yurt dışında milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor! Son olarak İtalya'da yayınlanmaya başlayan Bir zamanlar Çukurova, reyting listelerini alt üst etmiş durumda. Gazeteci Birsen Altuntaş!ın haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın özel yayınından bile çok izlendi!

Kaynak: Birsen Altuntaş