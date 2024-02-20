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İtalyan Ailelerin Toplanıp İzlediği Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın Özel Yayınından Daha Çok İzlendi!

İtalyan Ailelerin Toplanıp İzlediği Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın Özel Yayınından Daha Çok İzlendi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 22:15

Türk dizileri yurt dışında milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor! Son olarak İtalya'da yayınlanmaya başlayan Bir zamanlar Çukurova, reyting listelerini alt üst etmiş durumda. Gazeteci Birsen Altuntaş!ın haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova, Papa'nın özel yayınından bile çok izlendi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova, 4 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova, 4 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizi, büyük bir başarı elde etmişti. 2022'de final yapan dizi, ülkemizde bir hayli sevilmişti.

Bir Zamanlar Çukurova, yurtdışında da büyük bir başarı elde etmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova, yurtdışında da büyük bir başarı elde etmeye başladı.

2022'de final yapmasının ardından, Meksika'da yayınlanmaya başlayan dizi, ülkenin en sevilen yapımlarından biri haline gelmişti. Öyle ki Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlandığı kanalın izlenme oranlarında yüzde 9'luk bir artış yaşanmıştı.

Meksika'da sevilen dizi, daha sonra komşumuz Yunanistan'da başladı yayın hayatına.

Meksika'da sevilen dizi, daha sonra komşumuz Yunanistan'da başladı yayın hayatına.

'Kaçak Aşk' olarak Yunanistan'da yayınlanmaya başlayan dizi, televizyon izlenme oranlarını bir hayli artırdı. Dizinin yayınlandığı kanalın ortalama izlenme oranı yüzde 5'ten yüzde 14'e kadar yükseldi.

Bir Zamanlar Çukurova, şimdilerde ise İtalya'da yayınlanıyor. Öyle ki İtalyan aileler bir araya gelerek soluksuz izliyorlar diziyi!

Bir Zamanlar Çukurova, şimdilerde ise İtalya'da yayınlanıyor. Öyle ki İtalyan aileler bir araya gelerek soluksuz izliyorlar diziyi!

O anlar sosyal medyada epeyce konuşulmuştu;

Dizinin tavan yapan reytinglerinin ardından, başrol oyuncusu Murat Ünalmış İtalya'nın meşhur eğlence programına katıldı!

Dizinin tavan yapan reytinglerinin ardından, başrol oyuncusu Murat Ünalmış İtalya'nın meşhur eğlence programına katıldı!

İtalya'ya giden Ünalmış, hayranların yoğun tepkisiyle karşılaştı elbette.

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Peki Bir Zamanlar Çukurova, ne kadar izleniyor dersiniz? Papa'nın özel yayınını geçecek kadar!

Peki Bir Zamanlar Çukurova, ne kadar izleniyor dersiniz? Papa'nın özel yayınını geçecek kadar!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Bir Zamanlar Çukurova, 14 Ocak Pazar günkü prime-time yayınıyla Papa Francis’in özel konuk olarak katıldığı bir programdan daha çok izlendi.

Altuntaş, ayrıca dizinin İtalya'nın sevilen polisiye dizisini de reytinglerde geride bıraktığını belirtti.

Başarılarımızın devamını diliyoruz!

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