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Timur'un Tüm Kötülüklerine Rağmen Gittikçe Güçlenen Bahar'ı Canlandıran Demet Evgar'a Övgü Yağdı!

Timur'un Tüm Kötülüklerine Rağmen Gittikçe Güçlenen Bahar'ı Canlandıran Demet Evgar'a Övgü Yağdı!

themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 01:07

2. bölümüyle ekranlara gelen Bahar dizisi yine çok beğenildi. Bahar'ın kendini yeniden buluşunu ve Timur'a rağmen dimdik ayakta duruşunu izlediğimiz dizide Demet Evgar'ın oyunculuğuna yine şapka çıkarttık doğrusu! İzleyiciler de bu oyunculuk resitaline sessiz kalmadı, Evgar'a yorum yağdı.

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Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Eğlenceli bir şekilde dramatik bir konuyu işleyen dizi izleyici tarafından çok sevildi.

Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Eğlenceli bir şekilde dramatik bir konuyu işleyen dizi izleyici tarafından çok sevildi.

İlk bölümden nefretimizi kazanan Timur yine iş başındaydı. Ancak Bahar ona rağmen TUS'a hazırlandı ve en yüksek derecelerden birini yaptı.

İlk bölümden nefretimizi kazanan Timur yine iş başındaydı. Ancak Bahar ona rağmen TUS'a hazırlandı ve en yüksek derecelerden birini yaptı.

Tabii Timur boş durmadı, asistanlığa dönememesi için Bahar'ı sürekli baltalamaya çalıştı.

Tabii Timur boş durmadı, asistanlığa dönememesi için Bahar'ı sürekli baltalamaya çalıştı.

Ama o yılmadı, Evren'in de desteğiyle sonunda asistanlığı kaptı!

Demet Evgar, Bahar'a o kadar güzel hayat veriyor ki enerjisini ekran başında almak mümkün. Neşesiyle neşelenip kederiyle kederleniyoruz.

Hal böyle olunca hem Bahar'a hem Demet Evgar'a yorum yağdı.

Hal böyle olunca hem Bahar'a hem Demet Evgar'a yorum yağdı.
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