Timur'un Tüm Kötülüklerine Rağmen Gittikçe Güçlenen Bahar'ı Canlandıran Demet Evgar'a Övgü Yağdı!

2. bölümüyle ekranlara gelen Bahar dizisi yine çok beğenildi. Bahar'ın kendini yeniden buluşunu ve Timur'a rağmen dimdik ayakta duruşunu izlediğimiz dizide Demet Evgar'ın oyunculuğuna yine şapka çıkarttık doğrusu! İzleyiciler de bu oyunculuk resitaline sessiz kalmadı, Evgar'a yorum yağdı.