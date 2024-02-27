Hem Dram Hem de Komediye Doyduğumuz Bahar'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
Hem Dram Hem de Komediye Doyduğumuz Bahar'ın Son Bölümüne Yorum Yağdı!
TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Bahar, üçüncü bölümüyle de yine çok sevildi. Kahkahadan karnımıza ağrılar girerken zaman zaman duygulandığımız diziye sosyal medyadan yorum yağdı!
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Ekranlara hızlı bir giriş yaparak daha ikinci haftadan reytinglerde birinci sıraya yükselen Bahar, üçüncü bölümüyle ekrana geldi.
Bahar'ın küllerinden doğup kendine yepyeni bir hayat sunduğu dizide kahkaha ve ağlama arasında gidip geldiğimiz bölüme yorum yağdı!
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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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