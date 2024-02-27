Olimpiyatlarda Survivor Pınar ile Birlikte Yarışan Birsen Bekgöz'ün Doping İddiaları Ortalığı Karıştırdı!
Olimpiyatlarda Survivor Pınar ile Birlikte Yarışan Birsen Bekgöz'ün Doping İddiaları Ortalığı Karıştırdı!
Survivor'da Pınar ve Sema arasındaki gerilim kavgaya dönüşmüş, Sema bu kavga sonucu diskalifiye edilmişti. Aralarındaki bu gerilimin asıl sebebinin de olimpiyatlara dayandığı ortaya çıkmıştı. 2012 Olimpiyatlarında Sema ve Pınar'la birlikte yarışan eski Survivor yarışmacısı ve atlet Birsen Bekgöz'den ortlaığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.
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Survivor'da Sema yarışmaya dahil olduğu andan itibaren Pınar ve Sema arasında bir gerilim söz konusuydu.
Aralarındaki bu gerilim kavgaya dönüştü ve Sema'nın yarışmadan diskalifiye edilmesine neden oldu.
Ancak birbirlerine söyledikleri sözlere bakılırsa aralarındaki bu gerilimin sebebi Survivor değilmiş.
2012 Olimpiyatları'nda Sema ve Pınar ile birlikte yarışan Birsen Bekgöz, yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklama yaptı.
Birsen Bekgöz'ün iddiasına göre aralarındaki gerilimin başladığı 2012 Olimpiyatları'nda Pınar'ın elde ettiği rekor, dopingden dolayı iptal edilmiş!
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Bu iddialarla ilgili Sema'dan ya da Pınar'ın ailesinden bir açıklama gelir mi bilemiyoruz ama belli ki konunun bambaşka cepheleri de varmış.
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