Olimpiyatlarda Survivor Pınar ile Birlikte Yarışan Birsen Bekgöz'ün Doping İddiaları Ortalığı Karıştırdı!

Survivor'da Pınar ve Sema arasındaki gerilim kavgaya dönüşmüş, Sema bu kavga sonucu diskalifiye edilmişti. Aralarındaki bu gerilimin asıl sebebinin de olimpiyatlara dayandığı ortaya çıkmıştı. 2012 Olimpiyatlarında Sema ve Pınar'la birlikte yarışan eski Survivor yarışmacısı ve atlet Birsen Bekgöz'den ortlaığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.