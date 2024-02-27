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Sihirli Annem'in İlk Bölümünün 21 Yıl Önce Bugün Yayımlanması Gerçeği Timeline'da Tokat Etkisi Yarattı

Sihirli Annem'in İlk Bölümünün 21 Yıl Önce Bugün Yayımlanması Gerçeği Timeline'da Tokat Etkisi Yarattı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.02.2024 - 19:09

Sihirli Annem'in ilk bölümünün 21 yıl önce bugün ekranlara gelmesi, sosyal medyada gündem oldu. Bu nostaljik bilgi, zaman çizelgesinde adeta bir tokat etkisi yaratarak izleyicilerin geçmişe dönük anılarını canlandırdı.

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İlk bölümü 2003 yılında yayımlanan fantastik Türk dizisi Sihirli Annem'i hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz.

İlk bölümü 2003 yılında yayımlanan fantastik Türk dizisi Sihirli Annem'i hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz.

Betüş isimli perinin Sadık ile evlendikten sonraki macera dolu hayatını konu edinen dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli ve Metin Serezli gibi usta oyuncuları izlemiştik.

Betüş isimli perinin Sadık ile evlendikten sonraki macera dolu hayatını konu edinen dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli ve Metin Serezli gibi usta oyuncuları izlemiştik.

Yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak rekora imza atan Sihirli Annem'in ilk bölümünün 21 yıl önce bugün ekranlara gelmesi hepimizi geçmişe yolculuğa çıkarttı.

Yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak rekora imza atan Sihirli Annem'in ilk bölümünün 21 yıl önce bugün ekranlara gelmesi hepimizi geçmişe yolculuğa çıkarttı.

Dizinin ilk bölümünün üzerinden 21 yıl geçmesi gerçeği timeline'ın yüzüne tokat gibi çarptı. Bu konuya sosyal medya kullanıcılarından biraz hüzünlü biraz eğlenceli birçok tepki geldi.

Dizinin ilk bölümünün üzerinden 21 yıl geçmesi gerçeği timeline'ın yüzüne tokat gibi çarptı. Bu konuya sosyal medya kullanıcılarından biraz hüzünlü biraz eğlenceli birçok tepki geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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