Eski Milli Futbolcu Batuhan Karadeniz Yunanistan Survivor'u Hakkındaki Yorumlarıyla Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Eski Milli Futbolcu Batuhan Karadeniz Yunanistan Survivor'u Hakkındaki Yorumlarıyla Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'ya seslendi. 'Açlığa hazırım, beni Yunanistan Survivor'una götür Acun abi' diyen Karadeniz'in yorumları çok konuşuldu.
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Beşiktaş tarihinde 16 yıl, 123 gün ile Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olarak bilinen Batuhan Karadeniz'i mutlaka duyanlar vardır.
Eski milli futbolcu Karadeniz, "Ben Batu" isimli yeni programında geçtiğimiz saatlerdeki yorumlarıya gündeme geldi.
"Yunanistan Survivor'ını izliyor musun?" sorusuna "Genelde onu izliyorum zaten. Burada Nagihan'ı mi izleyeyim abi. Yunanistan Survivor'unu bir açıyorum bir gör abi" cevabını verdi.
Karadeniz'in "Acun abi sana sesleniyorum, beni Yunan Survivor'una götür. Ben açlığa, yokluğa her şeye hazırım." açıklamaları dikkat çekti.
"Oğlum, buraları yengeniz izlemesin" diyen futbolcunun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
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