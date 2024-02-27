Didem Arslan'da Skandal İddia: "30 Yaş Küçük Sevgilim Müşterilerinin Özel Bölgelerinin Fotoğrafını Yolluyor"
Didem Arslan'da Skandal İddia: "30 Yaş Küçük Sevgilim Müşterilerinin Özel Bölgelerinin Fotoğrafını Yolluyor"
Kaynak: https://www.haberler.com/yasam/didem-...
Gündüz kuşağı programlarındaki konular çoğu zaman dehşete düşürüyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan 73 yaşındaki Necmettin, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi hakkında skandal iddialarda bulundu. Para avcısı dediği sevgilisi için suç duyurusunda bulunan Necmettin, iddialarıyla stüdyodakileri şoke etti.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programı ilgi çeken konu ve konuklarıyla ekrana gelmeye devam ediyor.
Programda bazen öyle konular işleniyor ki izlerken "bu kadarına da pes" demekten alamıyorsunuz kendinizi.
Programa katılan 73 yaşındaki Necmettin Bey, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Sevil Hanım ile ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı.
Sevgilisiyle imam nikahını kıydıklarını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını belirten Necmettin Bey, sevgilisine "zengin erkek avcısı" dedi.
Necmettin Bey'in iddiasına göre kuaför dükkanı olan Sevil Hanım müşterilerinin özel bölgelerinin fotoğraflarını çekip Necmettin Bey'e gönderiyor ve sonra kendi vücuduyla karşılaştırıyormuş.
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Bu iddiadan daha da kötüsü, Sevil Hanım da Necmettin Bey'in toplu taşımalarda kadınların bacaklarını ya da açıkta bulunan bölgelerini çekip kendisine gönderdiğini söyledi!
Programda sinirlerine hakim olamayan Necmettin Bey sinir krizi geçirerek bir anda kıyafetlerini parçalamaya başladı.
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Asil problem aralari hala iyi olsa yaptiklari igrenclikleri hos gorecek ve birbirlerini ifsa etmeyecek olmalari. Soyle insanlar yuzunden hayattan nefret etti... Devamını Gör